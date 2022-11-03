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三寶計程車路口迴轉「機車慘遭擊落」　2人倒地不起...急送醫保命

記者張君豪／台北報導

2日上午台北市文山區興隆路3段192巷口發生一起計程車司機路旁載客後，直接巷口超大迴轉擊落當時直行的機車騎士，包含機車駕駛及後方友人均被撞倒地，傷勢不輕無法爬起，所幸民眾報警通知消防局救護人員到場將兩人送醫治療，所幸傷勢並無生命危險，而計程車運將的三寶作法也引發網路討論。

▲2日上午台北市興隆路3段發生一起計程車司機路口大迴轉擊落機車騎士的車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2日上午台北市興隆路3段發生一起計程車司機路口大迴轉擊落機車騎士的車禍意外。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲2日上午台北市興隆路3段發生一起計程車司機路口大迴轉擊落機車騎士的車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，2日在該路段發生計程車迴轉導致與機車騎士發生人員受傷交通意外，計程車駕駛蒙姓男子（60歲）沿興隆路三段西往東方向行駛，路口臨停載客後，卻直接在路口大迴轉，造成左車頭撞上直行的機車駕駛，造成兩人受傷送醫。

文山二警交通分隊表示，警員到場依車禍事故處理規定受理並製作雙方筆錄，相關肇事責任將送往台北市交大隊釐清、但計程車司機未注意後方來車，且直行騎士擁有優先路權，警方呼籲用路人切勿在路口臨停，路邊車輛起步時，應注意左右後方有無來車，並禮讓行進中的車輛及行人，避免發生交通事故。

文山第二分局呼籲，切勿於道路上併排違規(臨時)停車，路邊起駛前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行，以確保行車安全，避免交通事故發生。

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