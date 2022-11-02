旗幟被農民拔去田裡趕鳥　女議員候選人大方回應：也算選民服務

▲今年九合一選舉滿街候選人旗幟，農民拔了2支雲林縣議員第四選區參選人洪如萍的宣傳旗幟插田趕鳥。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

雲林二期稻作進入稻穀發育期，黃金色的穀粒吸引麻雀搶食，農民為避免麻雀來搶食影響稻作收成，田間四處可見驅鳥設施，包括掛塑膠袋、綁反光繩、放沖天炮等，適逢今年九合一選舉滿街候選人旗幟，就有民眾拔了2支有人像圖的旗幟插田趕鳥。雲林縣議員洪如萍獲知後大方表示，這也算選民服務吧！

西螺鎮西崙路兩側種滿稻田，進入稻穀發育期，吸引麻雀覓食，有民眾經過發現田間出現2支候選人旗幟，上面還印著美人像，風吹飄逸沒細看還以為有人站在田裡，這仔細一瞧竟是崙背鄉現任鄉民代表、下屆轉換跑道參選雲林縣議員的候選人洪如屏的宣傳旗幟，只是這選舉還沒過，宣傳旗幟就被「請下田」趕鳥，成為附近民眾茶餘飯後的趣聞。

▲西螺鎮西崙路兩側種滿稻田，進入稻穀發育期，吸引許多麻雀覓食。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員第四選區參選人洪如萍接受《ETtoday新聞雲》訪問，大笑表示「這也算另類的選民服務啦！」洪如萍說，每天傍晚的夕陽灑在一望無際的稻田上，是她最喜歡的景色，鄉親們在這片土地認真努力生活的樣子、在春耕夏耘的季節紮實地流下每一滴汗、為著秋收冬藏的日子辛勤準備著等等，都是。

洪如萍提到，在投入選戰的這段期間，特別是秋意漸濃的日子裡，更能感受到鄉親的溫暖與熱情，與鄉親的已見交流對話，都有好好放在心上，傾聽民意、匯集所有聲音並帶進議會的決心從未忘記，也希望鄉親給她有機會服務，用溫柔、堅定的力量，打造更好的生活，為的美好家園創造改變。

▲雲林縣議員第四選區參選人洪如萍的宣傳旗幟被插在稻田趕鳥，洪如萍大方表示，也算是選民服務啦。（圖／記者蔡佩旻攝）

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