雲林修車廠火警！婦受困二樓　鐵皮加蓋陷火海...尋獲已成焦屍

▲雲林元長鄉一家修配廠發生火警，建築物2頭為鐵皮加蓋全面燃燒，受困婦人被尋獲已不幸身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林元長鄉今（1）日凌晨零時許一處平房加蓋2樓鐵皮建築發生火警，雲縣消防局獲報屋內有1名老婦人受困，派遣各式消防16車32員搶救。警消到場時，房屋呈現全面燃燒搶救困難，1小時後警消人員於二樓找到受困婦人，惟已不幸身亡，燃燒面積約400平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

元長鄉西庒村今日00時31分一家汽車修配廠突然發生火警，建築物中疑有易燃物，且建築為1樓平房、2加蓋鐵皮屋，火勢一發不可收拾延燒迅速，0時38分整棟建築已陷入火海呈現全面燃燒狀態，當時屋中有一名56歲婦人受困，消防局加派公園、土庫、虎尾、褒忠、崙背共出動各式消防車16車32員警消搶救。

▲雲林元長鄉一家修配廠發生火警，建築物2樓為鐵皮加蓋全面燃燒，受困婦人被尋獲已不幸身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局指出，汽修廠全面燃燒火載量大，且有擴大延燒之虞人員搶救困難，警消人員仍盡力入內搜救，最後於01時51分搜救人員在二樓離樓梯口約五公尺處找到受困邱姓婦人(56歲)，全身焦黑明顯死亡。雲林縣消防局表示，建築燃燒面積約400平方公尺，起火原因正由火調人員調查中。

▲雲林元長鄉一家修配廠發生火警，建築物2樓為鐵皮加蓋全面燃燒，受困婦人被尋獲已不幸身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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