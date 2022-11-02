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綠籲選民終結黑金政治　許淑華諷：選情低迷只能服「白虎湯」拚搏

▲民進黨召開中常會，黨主席暨總統蔡英文和宜苗投3縣長候選人齊呼終結黑金政治。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

▲民進黨召開中常會，黨主席暨總統蔡英文和宜苗投3縣長候選人齊呼終結黑金政治。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選腳步逼近，民進黨今天召開中常會，黨主席暨總統總統特別點名宜蘭、苗栗、南投3位縣長候選人，強調這次是最有希望翻轉南投的機會，呼籲集結民眾和改革的力量來杜絕黑金政治、為台灣的未來和民主發展做出正確的選擇；南投縣長候選人蔡培慧也痛批國民黨對手許淑華背後黑金結構盤根錯節、任公職毫無建樹，承諾對抗黑金、讓南投更好。

蔡英文致詞時表示，前南投縣長李朝卿涉及索賄等多項弊案，被法院判決刑期超過400年，現任的國民黨縣長、這次推出的縣長候選人，也都遭到質疑跟黑金家族、黑道集團掛勾，只有終結黑金政治，南投才有可能發展、進步；他肯定蔡培慧是學者、社會運動者出身，當過立委和行政院中部辦公室執行長，帶著對家鄉和土地的堅持、熱情，挨家挨戶宣傳自己的理念，獲得越來越多民眾的迴響和支持，南投人已展現出想要改變的心聲。

蔡英文指出，黑金和地方派系政治都是台灣民主進一步深化所須嚴肅面對的挑戰，民進黨始終堅持清廉、勤政、愛鄉土的信念，我們也以此要求所有被提名的候選人，都必須簽署廉政公約；他也認為11月26號的選舉不只是地方選舉，而是決定該黨執政路線、台灣的民主能否繼續前進、國際會否持續努力地支持台灣，呼籲宜、苗、投鄉親要為家鄉投下關鍵一票，為台灣的未來和民主發展做出正確的選擇。

▲民進黨召開中常會，黨主席暨總統蔡英文和宜苗投3縣長候選人齊呼終結黑金政治。（圖／蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧說，這次選舉是一個年輕時就能在理容院投資、擔任總會計，跟一個從高二開始就在火鍋店打工、半工半讀學生的戰爭，也是黑與白、過去與未來的戰爭；他重申許淑華可以用「更生人」3字輕輕帶過父親許天送的黑道背景，但其擔任南投市長時不但涉弊的永興棄土場得標廠商跟其家族關係匪淺，當立委時在立院施暴阻擋前瞻計畫、還為身為縣長林明溱人馬的砂石業者護航，公園、圖書館建設也無著，「這難道是我們要的縣長人選嗎？」

蔡培慧也提及，林明溱前陣子舉辦「感恩」說明會，主持人穿著許淑華的背心，由許淑華的司機遞送用公帑採購、貼著反詐騙標語的泡麵碗，被地方媒體批評是假感恩、真輔選賄選，讓公務人員情何以堪？而他在地方走動時，看到民眾對南投要建設、要更好的呼聲，最近的民調他們也追上來了，他相信這次一定能終結黑金、讓選民看到改變的力量。

許淑華則回應，民進黨以黑道、黑金、無作為等負面形容，努力貼他標籤，但她本人無任何刑事犯罪紀錄，20年來努力爭取建設，服務南投鄉親，自參選以來都盼望對手能以理性陽光來競爭，無奈對手選情低迷，不惜服用「白虎湯」拚搏，最後也肯定利用司法栽贓扣帽、當成最後的續命丸，她深感遺憾。

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