韓流再現選情緊張了！黃捷重現「雄女制服妹」全力拉抬學姊

▲黃捷重現「雄女制服妹」全力拉抬民進黨市議員候選人湯詠瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰倒數24天，各選區候選人廝殺進入白熱化，路口也成為兵家必爭之地。今（2日）高雄市議員黃捷更跨出選區，前往苓雅區五福路口，特地換上高中制服，和同是雄女的學姊湯詠瑜議員參選人合體站路口。她強調，這次大選，前金新興苓雅區少一席，身為「紅斑馬」的她一定要出來挺雄女人。

前高雄市長韓國瑜在國慶日首度重返高雄，替國民黨市議員新人候選人許采蓁站台拉票，近日最新民調顯示，許支持度飆高進入當選安全名單，衝擊原本希望3席全上的民進黨第八選區前金、新興、苓雅選情，其中，綠營新人湯詠瑜目前離安全名單仍有些微差距。

▲▼黃捷說，湯詠瑜是她的高雄女中學姊，這次大選，身為「紅斑馬」的她一定要出來挺雄女人。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷說，湯詠瑜是她的高雄女中學姊，先前初選時就與同為雄女學姊的屏東縣長參選人周春米兩度前來力挺。這次大選，前金新興苓雅區少一席，身為「紅斑馬」的她一定要出來挺雄女人。



湯詠瑜對此表示，很感謝黃捷屢屢相挺，黃捷在年輕族群中的人氣很高，希望能藉由黃捷的拉抬，助她一臂之力、前進議會。



她們今天特地來到雄女附近，除爭取選民支持外，也一起換上雄女制服宣傳「18歲公民權修憲案」，要讓更多高雄市民朋友了解這個議題，並投下同意票。

▲▼黃捷與湯詠瑜一起換上雄女制服，宣傳「18歲公民權修憲案」。（圖／記者賴文萱翻攝）





擁有台美雙律師資格的湯詠瑜說，在民刑事責任都已經把18歲界定為成年分水嶺時，18歲的青年更應該要有相對應的投票權利，決定自己的未來。



黃捷表示，18歲公民權是台灣民主再向前邁進很重要的一步，不僅象徵台灣和國際公民權接軌，也讓台灣青年能成功「轉大人」。但仍有很多鄉親不知道1126還有這張票，讓她很憂心。



黃捷今天也特地發文，宣傳「台灣青年民主協會」的募資活動，希望能讓更多人知道年底投票的修憲案。嘉義縣長翁章梁更留下：「民主前進挺18！」象徵了兩個學運世代的共同努力，號召大家一起投下「18歲修憲同意票」。