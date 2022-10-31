騎士走4輪專用道　警攔查遭反駁竟語塞...當場翻法條：我是為你好

▲機車騎士出遊途經雲林斗六市大學路，騎乘外側車道遭警員攔查下指其違規，騎士當場質疑警員說法，警員竟拿出法條翻閱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近日網路瘋傳一段雲林警方於道路攔下機車騎士執法畫面，影中警方表示，有機慢車道之路段，普通重型機車不可騎乘於外側車道，騎士當場質疑該路段並無「禁行機車」有何不可，而警員頓時語塞拿起交通法規當場「OPEN BOOK 」。影像於昨晚9時許於YouTube《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》公開，吸引網友轉傳熱議。

YouTube《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》昨（30）日晚間上傳一段警方對機車騎士執法影片，機車騎士指出：

「開心出遊到雲林的騎在4輪專用道被警察攔下，我就說可是上面沒寫禁行機車，雲林縣警察馬上開始發表他的高見，說我這樣hen危險，我問哪裡危險，得不到一個答案，最後翻法條翻了一條『機車不在規定車道行駛』。」

「我：???還有他說我跟前面的重機很近，那是我朋友 ，我們都有保持1車身的安全距離，最後我也懶得再跟他們說了，警察大人說的都對，我的錯，謝謝您們，辛苦了。」

▲雲林斗六市大學路段為單向劃分2快1慢車道，交通隊指出無禁行機車標誌，外車道為「混合車道」機車可騎。（圖／翻攝自google街景）

影片中，可見警員頻頻向騎士指出其騎乘方式相當危險，但卻在騎士提出自己騎乘方式均按規定之時，警員一時語塞，隨即拿出道路交通管理處罰條例，左翻右翻並指出，可開罰「機車不在規定車道行駛」，騎士見狀反駁「車道並未標示禁行機車，應是無觸法疑慮」。最後警員疑自知理虧，在提醒騎士「我是為你好」之後便離去，沒有開出任何罰單。

▲雲林縣警局保安隊警員在騎士質疑相關法規下，直接拿出道教法條翻閱，令民眾質疑警方專業性及觀感不佳。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

網友於影片下方熱議留言「警察也應該要每年考核一下，避免這種連法條更新了都不與時俱進的發生」、「這世界最大的謊言，我是為了你好」、「通常是罰單一開，丟一句：有問題可以去申訴，老百姓也沒話說」、「奇怪，這條路我常常騎在混和車道都沒被攔過，你也太好運了」。

▲雲林縣警局保安隊副隊長陳明輝說明，造成民眾觀感不佳部分，本隊會加強員警教育訓練及執法態度，以提升執法品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

《ETtoday新聞雲》查證，影片中警員為雲林縣警察局保安隊隊員，雲林縣警局隨後也發出聲明，「有關本局保安警察隊員警於10月19日14-16時執行交通稽查勤務，見1部普通重型機車行駛外側快車道，且與同行之前方大型重型機車跟隨距離太近，顯有危險之虞，故予攔停盤查，因欠缺違規行為客觀具體事證，於現場施以勸導後放行，並未開單舉發違規。另造成民眾觀感不佳部分，本隊會加強員警教育訓練及執法態度，以提升執法品質。」

交通隊說明，道路若配置單向3線車道中，分配為2個快車道1個慢車道時，機車不得行駛於內側車道，若外線汽車道未標示禁行機車，則普通重型機車得行駛於外側汽車道及機慢車道。依照雲林縣大學路三段近埤口路段為例，並無標示及規定「禁行機車」其實為「混合車道」，故普通重型機車是可以於該車道騎乘。

▲警員頻向騎士指出其騎乘方式相當危險，最後提醒騎士「我是為你好」之後便離去，沒有開出任何罰單。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

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