怕嚇到蔡英文今晚封麥　高嘉瑜喊「凍蒜就唱3天3夜」

▲高嘉瑜承諾，陳時中當選就唱「3天3夜」。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中近期走訪台北市12行政區舉行廟口開講，2日晚間攻入藍營鐵票倉內湖區，在地立委高嘉瑜也與會，帶領支持者高呼「陳時中凍蒜」口號，並開玩笑說，很多人問她今天晚上要不要唱歌，不過她怕嚇到總統，所以要等到陳時中當選，再唱「3天3夜」。

陳時中今天晚間前往東湖慈后宮，參加廟口開講活動，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、前副總統陳建仁、經濟部長王美花與會力挺，這也是蔡英文這8天來第5度與陳時中同台造勢。

高嘉瑜晚間出席活動致詞時，大嘆今天來現場塞車塞到不行，因為大家都要來看蔡英文和陳時中，蔡英文2020年在內湖得票率達53％，如果在座100%都投給陳時中，陳時中就當選了。她還說，很多人問她今天晚上要不要唱歌，不過她怕嚇到總統，所以要等到陳時中當選，再唱「3天3夜」，隨後帶領群眾高呼「陳時中凍蒜」口號，炒熱現場氣氛。

擔任主持人的競選總部總幹事吳思瑤也說，這個「3天3夜」不是歌手張惠妹版本，而是高嘉瑜版本，她自己也想要加入。

此外，近期遭國民黨台北市議員徐巧芯影射為「黑衣人」的電器商業公會全國聯合會理事長廖全平也到場，他在致詞時表示力挺陳時中說，住在台北很多少年人沒有娶老婆、沒辦法買房子，而陳時中提出完整的育兒政策，此外長照政策也是他的長項，因此一定要支持陳時中。

▲廖全平與會力挺陳時中。（圖／記者林敬旻攝）