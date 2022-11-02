跟蔡英文搶工作？王美花下班輔選陳時中　喊想當國際事務局局長

▲經濟部長王美花出席陳時中廟口開講活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中2日晚間赴東湖慈后宮廟口開講，經濟部長王美花首度現身輔選場合，大嘆陳時中領導防疫卻被對手說的一文不值，讓人聽得很生氣，所以她一定要來力挺陳時中。另對於身兼民進黨主席的總統蔡英文1日晚間喊想當陳時中的國際局局長或青年局局長，王說，她也想做國際事務局局長。

陳時中今天晚間前往東湖慈后宮，參加廟口開講活動，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、擔任競總主委的前副總統陳建仁、王美花、民進黨立委高嘉瑜與會力挺，這也是蔡英文這8天來第5度與陳時中同台造勢。

王美花今晚說，台灣防疫成績讓外國訪賓都很羨慕，詢問台灣怎麼把防疫做得這麼好，但聽到有人為了選舉「把黑的說成白的」，實在很生氣，所以一定要來現場挺陳時中。

王美花回憶，陳時中擔任衛福部長及中央流行疫情指揮官期間，她在前7個月只要把口罩、防護衣張羅好，就「落跑」了，而陳時中擔任指揮官900多天，包括內政、邊境、病人、醫院都要管，每次看到他眼睛都是紅的，因為睡不飽。她曾經跟陳時中說「指揮官你都睡不飽」，而陳回應說，「這件事情很重要，台灣人要顧好」，如此才讓台灣防疫成功，在世界留名，經濟成長率超過8％。

此外，王美花還說，若陳時中能當選台北市長，將會率領團隊帶領台北市進步，成為國際級的首都，先前陳時中拋出成立「國際事務局」構想時，她跟陳時中說，「若是我找不到工作，我就跟你來做（指當國際事務局局長）」，結果蔡英文昨天也說她想當，大家都想做陳時中的國際事務局局長。

▲前副總統陳建仁出席陳時中廟口開講活動。（圖／記者林敬旻攝）