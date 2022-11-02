雲林民宅竄火舌！8旬婦腿軟受困　鄰居29歲警揹她逃命

▲西螺一處木造平房今日清晨陷火海，突然來的大火將整棟建築連屋頂都燒個精光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮今（2）日清晨一處平房民宅發生火警，雲林縣消防局獲報屋中獨居婦人受困，消防局派遣多車人組前往搶救，幸到達現場婦人已被鄰居救出毫髮無傷，雲林縣消防局指出，案發建築物為平房木造呈全面燃燒，警義消人員於20分鐘迅速將火勢撲滅。而救人的勇者鄰居是西螺警分局警員，成為鄉里佳話。

西螺鎮民生路57巷一戶平房住宅今日清晨6時34分突傳出陣陣濃煙，附近民眾發現通報雲林縣消防局，並指出有人受困，消防局遣西螺、莿桐、二崙車組6部消防車、1部救護車共13人前往搶救，抵達現場受困婦人已獲鄰居緊急救出，整棟建築陷入火海。

▲西螺一處木造平房清晨陷火海，休假警員沈昱凱（右一）睡夢中聽到呼救聲衝出查看，迅速將獨居的85歲婦人（右二）迅速背出屋外，並關心其有無受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局說明，案發當時屋中物品起火陣陣濃煙蔓延，屋中住著獨居的85歲劉姓婦人嚇得腿軟不知所措，恰巧西螺埤源派出所警員沈昱凱住在附近，今日輪休在家聽到呼救聲，從睡夢中驚醒，趕緊衝下樓外出尋找呼救聲。

沈昱凱見一平房有濃煙冒出，劉婦站立於門邊呼救，屋內火舌閃爍，情況相當危急，衝上前詢問婦人屋內是否尚有其他人，確定沒有後當機立斷立即背起劉婦，以最快速度遠離火場至安全處所，回頭一看，不過5分鐘而已，平房便全陷入火海，隨後消防人員抵達迅速撲滅火勢，但整間住宅已焦黑全燬。

▲西螺一處木造平房清晨陷火海，一名休假警員睡夢中聽到呼救聲衝出查看，迅速將獨居的85歲婦人迅速背出屋外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「少年欸，多謝你！」驚險一瞬間雖讓逃生後的劉婦餘悸猶存，但嚇得狂發抖的她仍頻頻向沈昱凱道謝，附近鄰居前往關心直稱劉婦遇到貴人，亦稱讚沈昱凱果然英雄出少年，義勇之舉迅速在鄉里傳開成為佳話。西螺分局表示，對於警員沈昱凱英勇救人，輪休中仍保持其服務熱忱，於集會中公開嘉勉。

從警約9年的沈昱凱是雲林在地西螺人，現職為埤源派出所警員，警專30期今年29歲，2019年從台中調回西螺警分局，2021年7月調職埤源派出所迄今。平時與鄉親互動頻繁、公務除展現專業對於為民服務亦熱忱獲民眾好評。對於救人行善獲嘉勉，沈昱凱低調說，只是職責所在啦！

▲沈昱凱（右）義勇之舉迅速在鄉里傳開成為佳話，西螺分局長吳俊德（左）於集會中公開嘉勉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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