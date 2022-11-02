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防汛道路易成交安與治安死角　雲林縣議員蔡岳儒：社區安全阮來顧

▲雲林警方在北港、水林、口湖三鄉鎮設置366個監視器，其中僅28組是位在防汛道路或鄰近的社區入口，蔡岳儒認為，防汛道路周邊的社區的監視器建置仍顯不足。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港鎮長候選人張勝智表示，如果當選，會在隱私與公益的平衡點配合各單位，為維護社區安全盡最大努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

有鑒於防汛道路並非一般道路，在管理與設備編制上較為不足，因此防汛道路往往成為交通與治安死角。雲林縣議員蔡岳儒指出，北港、水林、口湖緊鄰北港溪，鄉親出入防汛道路頻繁然但監視器太少易形成安全防護的漏網之魚，在任職四年一口氣共爭取加裝22組監視器，對防範宵小、與找尋迷途長者均助益極大。

依《河川管理辦法》第六條第三項，防汛道路目的在於便利防汛、搶險運輸所需之道路，視為堤防之一部分，防汛道路並非一般道路。雲林縣警察局在北港、水林、口湖三鄉鎮設置了366個路口監視器，其中，僅有28組是位在防汛道路或鄰近的社區入口，而其中22組是在縣議員蔡岳儒協助爭取下設置，蔡岳儒認為，防汛道路周邊的社區的監視器建置仍顯不足。

雲林縣議員蔡岳儒表示，在任期這四年共爭取加裝了22組監視器，持續推動社區監視器系統建置從未停歇，如校園附近車流量大、事故發生率高，長青食堂或活動中心週邊都是居民出入頻繁處，以及防汛道路與村落的出入口，監視器就相對重要，除強化警政單位的防汛道路沿岸的監管力道，期能有效降低犯罪守護治安。

蔡岳儒指出，公共空間的安全也是未來監督的重點，像是公共廁所亦容易淪為治安死角，應再加強安全管理，另公共廁所也應該更多元友善，無障礙環境設置需加強，並應考量到便於婦幼、長者及身障者的設計，如同停車位也需將這些族群列入考量，讓不同的族群沒有阻礙地安心使用，讓居民有一個友善的公共空間。

蔡岳儒說，未來若有機會當選，除爭取經費加裝社區監視器，減少治安死角，加強公共廁所安全性，並增設對於親子、長者、身障者的設備，加強身障、婦幼停車位的設置，建構安全友善的公共空間。岳儒也會與縣長候選人劉建國、北港鎮長候選人張勝智齊心拚未來，讓社區安全就交給阮來顧。

北港鎮長候選人張勝智表示，適當得宜的監視裝置，能視需求調出記錄，是不法行為或肇事逃逸的軌跡追蹤利器。一處明顯的監視裝置能震攝犯罪，為破壞民眾安居樂業的反社會行為，達到震攝效果。勝智如果當選，會在隱私與公益的平衡點來配合各單位，為維護社區安全盡最大努力。

民進黨雲林縣長候選人劉建國也表示，監視器是建構社會安全網很重要的利器，因此對於縣內，監視器不足的地點，像防汛道路或山區道路這類，容易成為社區死角的地方，未來若入主縣府，他會立即與地方鄉鎮市長、議員、村里長、代表等進行全面性盤點，盡速編列預算將監視器設置完善，讓雲林縣可以架構起一張完善的社會安全網。

▲雲林警方在北港、水林、口湖三鄉鎮設置366個監視器，其中僅28組是位在防汛道路或鄰近的社區入口，蔡岳儒認為，防汛道路周邊的社區的監視器建置仍顯不足。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警方在北港、水林、口湖三鄉鎮設置366個監視器，其中僅28組是位在防汛道路或鄰近的社區入口，蔡岳儒認為，防汛道路周邊的社區的監視器建置仍顯不足。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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