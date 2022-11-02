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全國唯一雙獎肯定　竹市微笑水岸獲「金蘋果獎」雙大獎

▲「17公里沿線景觀改善計畫工程二期」也榮獲佳獎殊榮。（圖／新竹市政府提供）

▲「17公里沿線景觀改善計畫工程二期」也榮獲佳獎殊榮。（圖／新竹市政府提供）

振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市「微笑水岸」再獲大獎殊榮！新竹市政府今(2)日表示，由眾多關心水環境議題的公民及民間團體所組成的「台灣河溪網協會」日前公布第四屆「金蘋果獎」評選結果，新竹市左岸「生態環境與棲地改善工程」勇奪全國唯三的「金蘋果獎」；另，「17公里沿線景觀改善計畫」亦獲佳獎。新竹市代理市長陳章賢表示，新竹「微笑水岸」透過市府近8年努力，煥然一新，新竹市更是本屆金蘋果獎「全國唯一」榮獲雙獎肯定縣市！

陳章賢表示，新竹頭前溪左岸過去缺乏整體規劃長期荒蕪，自前市長林智堅、前副市長沈慧虹於任內秉持「生態優先、景觀營造、低度維護管理」三大原則，積極推動水環境綠美化，徹底整理環境、優化自行車道，打造10公里低碳綠帶，串聯南寮漁港及17公里海岸線，具備運動、觀光休憩、生態教育等多功能的自然景觀環境。

陳章賢指出，為打造生態環境平衡，市府積極爭取經費，投入逾3,000萬，進行左岸生態環境與棲地改善工程，改善總面積達80.5公頃，建構3處「生物綠橋」成為中小型哺乳動物通道，大幅升級左岸綠帶面積與生物棲地，同時重整舊港河海口邊坡護岸、重新梳理動線並設置觀景平台，讓民眾能夠近距離觀賞人工溼地生態，提供民眾友善、安全親水的環境。本次左岸獲頒「金蘋果獎」也是繼日前榮獲全國水環境大賞「公私協力獎」後，再度獲得全國環境改善大獎肯定。

市府指出，台灣河溪網協會針對全國23件水環境改善計畫進行現勘，並以「生態功能、社會功能、計畫執行程序、設計」四大面向進行評比；其中，「左岸生態環境與棲地改善工程」計畫內容包含減少硬鋪面、增加地表逕流入滲，改善原有溝渠對野生動物通行的阻隔，增加生物棲地連結、保留植被自然生長空間提升棲地品質，並限縮頭前溪左岸灘地人為利用的干擾，盼能將此改善計畫內容，延伸至其他工程甚至是其他縣市。

此外，台灣河溪網協會今年特別頒發「佳獎」，全國僅兩件獲獎，是僅次於金蘋果獎的肯定，由新竹市「17公里沿線景觀改善計畫工程二期」榮獲佳獎殊榮。

城市行銷處長林正光表示，本次榮獲佳獎的「17公里沿線景觀改善計畫環境再生工程」，由市府攜手經濟部水利署進行海岸修復與景觀改善，將「幸福沙灣」旁930公尺海岸線之臨海荒地變綠地，共計增加約20公頃生態綠地風貌，包括5.6公頃連續沙灘與14.8公頃草地，復育西海岸海濱生態的的生態多樣性，成功讓幸福沙灣「擴大幸福」。

他說，17公里環境再生工程最特別之處，是把海岸落差近2至4公尺的海岸斷面，順平為可親近海岸的自然沙灘地形，同時將清淤土砂，重新塑造為高低起伏的沙丘景觀地形，並設置防風圍籬植栽，以改善劣化的海岸環境生態，提升接近自然海岸的休閒遊憩功能。

環保局指出，新竹市微笑水岸近年來屢獲國內外獎項肯定，2020年榮獲全球卓越建設獎總合規劃類銀獎，為台灣在此項目中首獲獎，躍上國際舞台，成為「新竹人的驕傲」。另，頭前溪左岸水環境改善工程獲2019年首屆全國水環境大賞水漾景觀獎、2020台灣景觀大獎環境規劃設計類優質獎、2022全國水環境大賞公私協力獎，2022全國水環境改善計畫金蘋果獎。此外， 17公里沿線景觀改善計畫環境再生工程榮獲2022全國水環境改善計畫佳獎。持續落實聯合國永續展目標SDG11永續城鄉、SDG15保育陸域生態，致力打造環保永續城市。

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