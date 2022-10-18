竹市「臺語金曲之夜」超強卡司　天后宮廟埕聽金曲

▲5位大咖歌手輪番帶來精采演出。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022新竹市臺語金曲之夜將於本周六（10月22日）在香山天后宮登場！新竹市政府力邀5位大咖歌手輪番帶來精采演出，有金曲歌王許富凱、金曲歌后秀蘭瑪雅、新生代歌手謝金晶、許志豪及本土劇女星鄭仲茵等人，演唱一連串經典臺語好歌。新竹市代理市長陳章賢邀請市民把握周末出遊，白天至青青草原野餐趣，或漫遊17公里海岸線，傍晚至賞蟹步道看絕美落日，晚上再到天后宮看金曲演出，用好音樂陪伴市民度過美好周末夜。

陳章賢表示，香山天后宮自1924年完工迄今近百年，是香山周邊漁民與居民的信仰中心，廟埕前廣場為朝山社區重要的活動空間，2004年登錄為歷史建築，寺廟建築本體也已於101年完成修復工程，重現出古樸雅緻的風貌。

他指出，自前市長林智堅上任後，投入逾2千萬元重新整理廟埕廣場，重鋪廣場地磚、無障礙設計、電纜下地、休憩空間營造等，更結合廟宇、海堤與港口意象，提供鄉親更寬敞舒適的活動空間，並多次辦理仲夏藝文季及藝文活動。

陳章賢邀請市民一起來認識香山天后宮豐富的人文歷史與地方風貌，感受新竹市城市魅力，也盼透過臺語金曲傳唱，傳承閩南文化。

市府指出，2022新竹市臺語金曲之夜由楊繡惠及陳文山擔任活動主持，演唱卡司有許富凱、秀蘭瑪雅、謝金晶、許志豪、鄭仲茵，活動從晚間19時至21點，邀請民眾提早入場，一同共襄盛舉欣賞臺語歌曲之美。

城銷處也推薦香山景點，白天至熱門親子景點青青草原散步、野餐、拍網美照，青青草原佔地64公頃共5座特色草原，打造生態景觀池、落羽松秘境及北台灣最長磨石子溜滑梯、浪漫鞦韆、多功能攀繩、平衡木、跳樁、大型水管通道等遊樂設施，成為孩子們放電最佳場所。

城銷處指出，喜歡吹海風、看美景的民眾，也可騎鐵馬漫遊17公里海岸線，前往獲國家卓越建設獎金質獎肯定的香山濕地生態公園享受大自然，傍晚至賞蟹步道飽覽夕陽美景，還有機會近距離捕捉候鳥停棲身影，邀請市民來香山一日遊，感受香山之美。