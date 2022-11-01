東勢林管處祭獎金　加入巡護黑熊棲地年領6萬…拍到影像再加5萬

▲東勢林管處啟動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」。（圖／東勢林管處提供）

記者白珈陽／台中報導

東勢林管處啟動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，和平區的山村居民若於個人農事場域，自主通報有黑熊活動並配合架設自動相機監測，最高提供8000元獎勵金；居民加入巡護行列每年可領6萬元，若在巡守區域拍攝到黑熊再加發5萬元。另外，台灣黑熊是保育類動物，若居民誤捕黑熊，立即通報不僅可免於究責，若協助參與救援行動，更有機會獲得最高1萬元獎勵金。

東勢林管處表示，雪山山脈是台灣黑熊在北台灣的重要分布範圍，為讓山村居民了解遇到黑熊時該如何因應，除由該處各工作站主動至部落宣導遇雄通報外，也委請野聲生態顧問有限公司團隊，針對大安、麻必浩、桃山、雪山坑等過去黑熊通報案件紀錄較多的社區辦理說明會。

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東勢林管處透過農委會推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，該處以和平區做為示範區域，分別提供「自主通報」和「巡護監測」2種給付項目。

▲山村居民拍攝到台灣黑熊，主動通報可獲得獎勵金。（圖／東勢林管處提供）

該處說明，山村居民如在個人農事場域內發現有黑熊入侵情形，完成通報並經勘查確認是黑熊活動或危害，就符合自主通報給付條件，可領取3000元獎勵金，如配合於通報場域架設自動相機監測，加發5000元獎勵金。

另外，為鼓勵山村居民加入黑熊棲地巡護行列，輔導在地居民成立自主巡守隊，在黑熊潛在棲地協助進行環境維護、非法獵具巡查及通報，以及黑熊保育宣導等工作，每年最高可領6萬元巡護監測給付，如在巡守區域拍攝到黑熊活動影像，再加發5萬元獎勵金。山村居民如有發生誤捕黑熊，只要立即通報就可以免於究責，協助救援依投入程度不同，還可以獲得2千元至1萬元獎勵金。

▲台灣黑熊生態服務給付示範計畫說明 。（圖／東勢林管處提供）

東勢林管處提醒，如發現黑熊活動蹤跡、入侵農事場域、受傷或誤捕黑熊等情形，請加入自主通報系統，主動撥打1999或東勢林區管理處通報電話（04-25150855），除了有專業人員提供協助外，也可獲得獎勵金，讓人與熊維持良好的理性互動，營造與黑熊和諧共處森林環境。