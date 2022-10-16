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2022黑面琵鷺保育季登場　強調台南保育黑琵成果

▲2022黑面琵鷺保育季在七股特生中心黑面琵鷺展示館隆重登場，台灣金龜車俱樂部30多台金龜車，親子賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022黑面琵鷺保育季在七股特生中心黑面琵鷺展示館隆重登場，台灣金龜車俱樂部30多台金龜車，親子賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022黑面琵鷺保育季16日在七股特生中心黑面琵鷺展示館隆重登場，台南地區來台度冬的黑面琵鷺數量，也突破600隻了，台南市副市長趙卿惠與農業局長李建裕強調到台灣度冬的黑面琵鷺數量連續7年突破2000隻，大多棲息在台南地區，顯見台南黑琵保育相當有成果。

▲2022黑面琵鷺保育季在七股特生中心黑面琵鷺展示館隆重登場，台灣金龜車俱樂部30多台金龜車，親子賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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隨著北風吹起，陸續有許多黑琵由中國北方飛行2000多公里到台灣台南七股黑面琵鷺保護區，展開牠們為期半年的度冬之旅。今年黑面琵鷺保育季開幕典禮，邀集台灣金龜車俱樂部30多台金龜車100多位親子聚集到七股參加生態保育之旅，相當吸睛又引人矚目。

▲2022黑面琵鷺保育季在七股特生中心黑面琵鷺展示館隆重登場，台灣金龜車俱樂部30多台金龜車，親子賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

快樂家族薩斯克風團團長洪仕賢帶領串場表演，蓁愛運動舞蹈團、舞動青春舞蹈團、及雅姿舞蹈藝術中心表演舞蹈、流行熱舞、市立學甲幼兒園的小小黑琵舞蹈、樹林社區的黑皮學園表演等先熱場後，相當吸睛的台灣金龜車俱樂部30多台金龜車，在會長李世川引領下經過開幕會場，緩緩駛過前往黑琵保護區第1賞鳥亭，帶著親子觀賞黑琵，七股之星楊欣樺的應景【黑面寶貝】歌曲演唱，也為保育季活動揭開序幕。

副市長趙卿惠表示，到台灣度冬的黑面琵鷺數量連續7年突破2000隻，大都在台南地區度冬，顯見台南保育成果展現。黑面琵鷺保育不只是七股在地或台南人才會關心，而是全台灣都重視的議題，目前台南黑面琵鷺度冬族群已經超過600隻，保育成果深獲國內外肯定，保育季也舉辦尋找市長任內野放的11隻傷癒黑面琵鷺，其中在學甲濕地唯一野放的t85，已經回台2年，今年是3度找尋牠。

▲2022黑面琵鷺保育季在七股特生中心黑面琵鷺展示館隆重登場，台灣金龜車俱樂部30多台金龜車，親子賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

包括台南市副市長趙卿惠、市議員方一峰、蔡秋蘭，行政院農委會特有生物研究中心主任楊嘉凍、雲嘉南風景區管理處處長陳煜川、台江國家公園管理處長張登文、台灣野鳥保育協會理事長姜榮寬、副理事長陳炳煌、副理事長蔡秋雄、行政顧問林茂男、秘書長李昱宏、拍鳥俱樂部社長黃蜀婷、國健署前署長邱淑媞、嘉義林區管理處秘書鄭鈞謄、海巡署南部分署第一一大隊副隊長賴乾福都出席開幕典禮來共襄盛舉，並且乘坐金龜車前往黑面琵鷺保護區觀賞黑琵，副市長趙卿惠也頒發感謝狀表揚協助保育季人員團體，歡迎全國親子一起來參與。

2022黑面琵鷺保育季開幕式中特別宣傳112年10月21日至26日，112年全國運動會在台南盛大展開，歡迎全國各地民眾來台南參與。

▲2022黑面琵鷺保育季在七股特生中心黑面琵鷺展示館隆重登場，台灣金龜車俱樂部30多台金龜車，親子賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警佳里分局指出，台南市生態保育學會統計今年來台黑面琵鷺已達3824隻，邀請大家一同尋找市長黃偉哲任內所野放傷癒的11隻黑面琵鷺及高齡24歲「編號T18」老黑琵，以及第3年尋找「編號T85」黑琵的行蹤，呼籲大家共同來關心黑面琵鷺的保育及了解來台度冬歷程。

佳里警分局應邀設攤宣導交通、反毒暨婦幼安全等宣導，交通組組長張宏年以「幸運轉輪」選取交通常識題號，以有獎徵答方式宣導，現場民眾爭相排隊參與，氣氛熱絡且溫馨，藉由寓教於樂方式提升民眾交通安全常識，宣導成效良好，佳里警分局以多元方式實施各項宣導活動，已成為會場眾活動中的亮點之一。

▲2022黑面琵鷺保育季在七股特生中心黑面琵鷺展示館隆重登場，台灣金龜車俱樂部30多台金龜車，親子賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次活動為配合國際珍貴鳥類黑面琵鷺來台度冬，除提供賞鳥人士觀察自然生態環境外，保育學會特別邀請目前全台最大金龜車俱樂部NBOC(VW New Beetle Owner's Club)舉辦秋季之旅車聚，讓有興趣參與生態保育活動的Volkswagen Beetle車友聚集，現場近30餘輛色彩鮮豔的金龜車及車友近百人前來參與此項活動，賞鳥兼賞車可謂雙重享樂；另佳里警分局為維護該活動人車安全，規劃專案勤務協助周邊交通疏導及防竊勤務，讓該活動舉辦過程圓滿順遂。

▲2022黑面琵鷺保育季在七股特生中心黑面琵鷺展示館隆重登場，台灣金龜車俱樂部30多台金龜車，親子賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局長顏勤峰提醒民眾，鑑於天氣逐漸轉涼，民眾進補及年終尾牙等飲宴機會增多，亦造成酒駕機率增加，為防制酒後駕車肇事之發生，特別呼籲若飲酒後應採取「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等措施。

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