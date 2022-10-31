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社會 社會焦點 保障人權

萬里民宅驚見1.5m黑眉錦蛇　剛吞下老鼠「肚漲大」捲一團落網

▲萬里民宅驚見1.5米長「黑眉錦蛇」 牠剛吞下老鼠肚漲難逃被活逮。（圖／新北市動保處提供）

▲黑眉錦蛇特徵在眼睛後方有2條黑色斑紋。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處日前接獲萬里區陳姓民眾通報，家裡發現1.5公尺的黑大蛇，牠剛吞下1隻老鼠，肚子像懷孕一樣非常膨大。動保員唐俊源隨即前往，經現場確認辨識種類為三級保育類「黑眉錦蛇」，由於這條蛇因腹部膨大，行動非常緩慢，只花30秒就將牠捕獲，化解一場危機。

動保處表示，日前接獲陳姓男子通報家中有1條「大蛇」，動保員唐俊源立刻趕抵萬里民宅現場，經由住戶指引，藏匿於廚房內雜物間，搜索不久後就發現「黑眉錦蛇」躲藏在瓦斯桶下方；由於牠剛吞進1隻老鼠，蛇腹部呈現飽食膨脹無法動彈，唐員隨即以捕蛇鉗控制蛇頭，只花30秒就將牠捕獲。

▲萬里民宅驚見1.5米長「黑眉錦蛇」 牠剛吞下老鼠肚漲難逃被活逮。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員唐俊源利用捕蛇夾，熟練的將蛇置入籠內。

動保處指出，黑眉錦蛇是台灣常見大型無毒蛇類，全長可至2.5公尺，目前被列為三級保育類野生動物，主要明顯特徵是眼後有2條明顯的黑色斑紋延伸至頸部，狀如黑眉，個性比一般蛇類溫順優雅，適應力強、也善於攀爬，主要的棲息地為稻田、河邊及農舍附近，會尋找鼠類、蛙類等食物。

人類對蛇類基本都會有恐懼感，三芝動物之家駐區獸醫謝弘斌說，多年來動保處抓蛇工作已成為重要工作項目，截至9月底止，今年累計接獲民眾通報抓蛇已達2785件。動保處轄下各動物之家動保員均受過專業訓練，具有豐富捕蛇經驗，隨時都能夠機動而且快速出勤，利用蛇夾、蛇籠等捕蛇工具，積極協助民眾進行蛇類捕捉移除工作。

▲萬里民宅驚見1.5米長「黑眉錦蛇」 牠剛吞下老鼠肚漲難逃被活逮。（圖／新北市動保處提供）

▲黑眉錦蛇剛吞下1隻老鼠，由於因腹部膨大，行動非常緩慢。

動保處長楊淑方表示，蛇類在自然生態上扮演控制鼠類數量角色，可使生態保持平衡，蛇類會找尋鼠類而誤闖民宅，人們應以理性思考並冷靜處理，避免過度人為侵擾，導致蛇受到驚嚇而發生攻擊行為，並應與蛇保持適當距離，也提醒民眾發現蛇類切勿任意騷擾或飼養，避免違反野生動物保育法規定。民眾如需通報捉蛇案件，可撥打動保處24小時通報電話：02-2959-6353或1999市民專線。

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