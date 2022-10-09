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社會 社會焦點 保障人權

熱門登山景點尾寮山有黑熊出沒？　屏東林管處回應了

▲山友拍到台灣黑熊，引來討論 。（圖／山友提供）

▲山友拍到台灣黑熊，引來討論 。（圖／山友提供）

記者陳崑福／屏東報導

最近有山友及line群組瘋傳在屏東屏東三地門及高雄茂林交界的尾寮山拍到一隻台灣黑熊，由於尾寮山是屏東熱門登山地點，黑熊傳說出現引來關注；屏東林管處表示，近年巡山員沒在尾寮山看到台灣黑熊，山友也沒看過，也無法證實黑熊出現地點是尾寮山，但提醒山友山友遇到黑熊一定要以緩慢倒退方式離開安靜快步離開，確保安全。

最近line群組及山友間瘋傳一段拍到台灣黑熊的影片，疑似山友在登山時目擊一隻台灣黑熊，在林道悠閒漫步，拍攝者還以手機拉近方式近距離拍攝，但被人標註在屏東尾寮山目擊。

由於尾寮山是登山熱門景點，有許多山友攀爬，影片傳出引來熱議；有人表示，案發地點不是尾寮山，有人則認為尾寮山與高雄茂林連接，以前就有熊出沒情形。

屏東林管處看了影片後表示，該處在尾寮山架設有自動照相機，目前尚無拍攝到台灣黑熊的照片，而巡山員查看後，亦未發現有爪痕或糞便等痕跡，將再諮詢野生動物專家，針對可能出現的國有林班地範圍，增設自動照相機。

林管處指出，黑熊曾經在高雄市桃源區、茂林區及屏東縣霧台鄉等地出現過，今年已辦理多場加強保育宣傳講座，宣導如何與野生動物和平相處；並提醒民眾若於山林中巧遇台灣黑熊，務必保持鎮靜，請勿尖叫奔跑，以面對黑熊緩慢倒退方式離開；若黑熊有威嚇行為，請揮動手中物品、發出聲響並逐步遠離，確保平安。

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