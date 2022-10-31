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社會 社會焦點 保障人權

誰幹的？鳶嘴稍來步道40多處引導繩遭割斷　林管處設告示牌提醒

記者哈勇嘎奧、白珈陽／台中報導

台中市和平區稍來步道傳出繩索遭不明人士刻意割斷，導致山友受傷，東勢林管處30日會同保七第五大隊到場勘查，發現步道沿途有40多處引導繩被蓄意割斷。東勢林管處表示，全案已請警方蒐證依刑法偵辦；繩索斷裂部分，已於現場張貼告示牌，警示登山客暫時勿利用引導繩輔助攀爬，將會盡速進行修復。

▲▼ 。（圖／東勢林管處提供）

▲稍來山步道縱走路線沿途張貼告示牌，提醒遊客不要攀爬引導繩。（圖／東勢林管處提供）

鄭姓山友（41歲）29日攀爬稍來步道，行經稍來山南峰時，不慎跌落30公尺邊坡，造成頭部受傷、左手骨折，昨日有山友於臉書登山社團指出，鄭男受傷的原因，竟是鳶嘴山的攀繩疑遭人故意割斷，宛如殺人陷阱，遂通報轄區警方處理。

案經警方轉報東勢林管處，東勢林管處昨日會同保七總隊第五大隊東勢分隊，至案發地點蒐證，並指派鞍馬山工作站2組4人，全面盤點步道繩索，經查，沿途總計有40餘處繩索遭不明人士蓄意切斷。

▲▼ 。（圖／東勢林管處提供）

▲▼東勢林管處會同警方到場勘查，發現沿途有40多處繩索遭割斷。（圖／東勢林管處提供）

▲▼ 。（圖／東勢林管處提供）

東勢林管處表示，其實該繩索是引導繩，用途為引導民眾走在步道路徑上，防止迷路，鳶嘴、稍來、小雪山國家步道沿途都設有引導繩。然而引導繩是固定在穩固的大樹上，遇到較陡峭的路段時，引導繩也能當作攀繩輔助民眾攀爬。

▲▼ 。（圖／東勢林管處提供）

▲引導繩用以引導民眾防止迷路，亦可輔助攀爬。（圖／東勢林管處提供）

東勢林管處指出，昨日巡視後，評估遭割斷的繩索，仍可當作引導用途，暫不卸除，但已張貼告示牌，提醒民眾暫時不要攀拉繩索，以免發生意外。

東勢林管處表示，警告蓄意破壞毀損公物者，本案已請森警隊進行蒐證，後續將依刑法第138條偵辦。
 

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