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小六改錯字「屋互」難倒父子　爸快崩潰：Google也找不到

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸日前在臉書PO文求助，內容提到，就讀小學六年級的兒子在寫國語作業時，發現有一題改錯字找不到錯在哪裡，Google也找不到，只好向網友們求救。

小六作業改錯字難倒父子　爸快崩潰：Google也找不到（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO被兒子的作業難倒。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，小六國語的改錯字，題目是「這間房子因為年久失修，屋互都已殘破不全」，但孩子不確定哪個字是錯的，問大人也不會，Google也找不到，所以決定PO上網拜託大家幫忙解答，「我覺得是互！但是Google是這個字沒錯！」

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文章公開之後掀起網友熱議，有人認為，這類型的題目大多會考同音錯字，所以有可能是「屋戶」；還有不少人開玩笑表示，「嗚呼，可能是歡呼聲」、「屋主殘破不全，選我正解」、「屋馬（燒肉店）」、「只有我覺得題目有聲音嗎」、「答案就是嗚呼」。

不過，大多數人都覺得答案應該是「屋瓦」，如果真的不確定，可以去查配合作業的課文有哪些生字，「其實改錯字就是那一課的生字，那一課有什麼生字，就會出現改錯的題目」；也有從事教育工作的網友證實，「這題答案是『瓦』喔！我那天看學生作業才看到而已」。最後原PO表示，兒子已經決定寫「瓦」了，感謝大家協助解答。

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