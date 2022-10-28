「4張塑膠椅」撐起2.8噸重皮卡！這一幕驚呆萬人　車主解答

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友到彰化拜訪朋友，沒想到今早起床，震驚發現愛車被放到4張塑膠椅上。車主向《ETtoday新聞雲》記者透露，這是朋友工廠量產的椅子，原本他不信邪，沒想到2.8噸重的皮卡，真的待在上面一整個早上。

網友商祐嘉今在「爆廢公社」連PO出4張驚人照片，笑說「很不科學的塑膠椅凳！一早起床發現車子爬上椅子，我不是賣椅子的，是朋友整我。」

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▲一早醒來，愛車被放到塑膠椅上。（圖／商祐嘉授權提供）

只見這台2.8噸重的皮卡懸在空中，被4張塑膠椅穩穩地撐住，畫面相當震撼。原po向記者提到，「這是朋友在彰化的工廠，他說他的椅子很厲害，我說我不信；沒想到，愛車就被堆高機給抬上去了，還有這椅子是量產外銷的，台灣之光呀！」

這一幕引來上萬網友朝聖，大家紛紛笑回，「椅子哪裡可以購買」、「果然是十大兵器之首，藏於民間，殺人於無形」、「果然是第一把膠椅」、「想買這椅子」、「有壓轎金可以索取嗎」、「根本塑膠椅業配文」、「這個椅子要熱銷了」、「這椅子紅了」。

▲原po透露，這些椅子是量產外銷的。（圖／商祐嘉授權提供）

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