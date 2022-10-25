好市多爽停2天！女駕駛哭問「能刷卡嗎？」　她直擊喊療癒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

為了杜絕長期霸停問題，美式賣場好市多（Costco）早將停車場改為收費制，若有消費到規定金額，則能進行折抵。就有網友今天直擊，一名女車主去繳費時，差點哭出來，還問能否刷卡；而她瞥見金額時，不禁搖頭吐槽「要收費妳不知道嗎？她至少停了整整兩天。」

女網友稍早在「爆廢公社」提到，「今天去好市多，發生一件超舒壓的事情。我要去停車繳費時，看到前面的女生，停車費居然高達4400元，然後她在旁邊用快哭出來的聲音，問工作人員說，可以用刷卡的嗎？」

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眼看工作人員給予否定答案，女駕駛只能哭喪著臉，默默到一旁的提款機領錢；而目睹全程的她忍不住在心裡吐槽，「笑鼠老夫了，現在好市多停車要收費妳不知道嗎？還想貪小便宜啊。」

另外，根據好市多公告，停車計時收費每小時100元，消費滿500元（含）折抵3小時，每天最高折抵3小時；若停車未滿30分鐘，視作免費；超過30分鐘者，視為1小時收費。目前高雄大順店、新北中和店、新北汐止店、台北北投店等都已實施。

▲女駕駛要繳4400元的停車費。（圖／翻攝自爆廢公社）

最後，原po更傻眼表示，「好市多停1小時100元，消費滿500可停3小時，停了4400元，換句話說...她至少停了整整兩天。哈哈哈對不起，請容我繼續去笑一下！」

對此，網友們紛紛回應，「連家樂福停車都要收費了，是為了對付愛免費停車的傢伙吧」、「1小時100還太便宜，應該1小時300元」、「她還算不錯咧，沒有在那盧小小」、「學費繳好繳滿，改天她就不敢了」、「有錢94任性」。

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