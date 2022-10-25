阿婆凌晨賣花1束100元　好心男等找錢見整疊千元鈔：我心裡哭了

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名網友25日在臉書PO文感嘆，凌晨下班時在路邊看到一名阿婆在賣花，一束100元，於是掏出身上唯一一張千元鈔票買了一束，結果等待找錢時，阿婆竟然掏出一疊千元鈔票，目測至少有2萬元，「我心裡哭了，因為阿婆比我還有錢。」神反轉的結局公開之後，笑翻許多網友。

▲原PO意外發現賣花的阿婆比自己有錢。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，25日凌晨下班時，在某個路段遇到一名賣花束的阿婆，一個人看起來很孤單，由於一束花只賣100元，他衡量之後決定購買一束，並掏出身上唯一一張千元鈔票付款，「（我）還問阿婆說，『有零錢可以找嗎？』阿婆笑著回答，『有喔。』」

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下一秒，讓原PO傻眼的事情發生了，他表示，阿婆找錢時掏出一大疊千元鈔票，目測應該至少有2萬元，而且手上還有另外一疊百元鈔票，「我心裡哭了，因為阿婆比我還有錢。」

文章公開之後，神反轉的結局笑翻許多網友，大家紛紛留言調侃，「千萬不要小看阿婆，阿婆身價千萬」、「阿婆做興趣的啦」、「想轉換跑道了嗎」、「阿婆賣過鐵蛋、壽司，多少有點本錢」、「阿婆有好幾間房！是閒來無事才賣花」。原PO也幽默自嘲，當下才發覺自己是渺小的，「阿婆才是理財大師」。