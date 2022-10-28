驚人影像曝！塑膠椅撐起2.8公噸皮卡　網友歪樓問：椅子哪裡買？

記者唐詠絮／彰化報導

有網友今早起床發現愛車被放在4張塑膠椅上，椅子也不會被壓垮，由於這是他朋友工廠量產的椅子，沒想到，2.8噸重的皮卡，再加上有人坐上駕駛座，也四平八穩待在椅子上面，絲毫不為所動，畫面曝光後，不少人驚呼「這椅子哪裡買」「椅子真的紅了」，車主也將車如何搬上塑膠椅過程曝光。

▲一早醒來，愛車被放到塑膠椅上。（圖／商祐嘉授權提供，以下同）

網友商祐嘉今在「爆廢公社」連PO出4張驚人照片，笑說「很不科學的塑膠椅凳！一早起床發現車子爬上椅子，我不是賣椅子的，是朋友整我」，只見這台2.8噸重的皮卡，先從前輪被堆高機給抬上塑膠椅，完成前輪後，再緩緩的將後輪搬上塑膠椅，皮卡就這樣被4張塑膠椅穩穩地撐住，懸在空中，畫面相當令人不可置信。

商祐嘉說，「這是朋友在彰化的工廠，他說他的椅子是量產外銷的，果真彰化之光、，沒想到，愛車就被堆高機給抬上去了」，要坐進駕駛座，也要搬椅子墊高，即使加上1個成年男子體重，車子依然如如不動，「這真的很厲害」。

這篇po文被轉發分享，已超過萬名網友點閱，「椅子界的扛霸子」、「塑膠椅代言人」、「業配文無誤」，網友全歪樓了，不理這輛車子，全部的焦點都放在塑膠椅，頻頻發問「椅子哪裡買」。