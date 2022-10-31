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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看柯志恩在艱困高雄拼搏　中霸天盧秀燕坦言「想起自己內心發酸」

▲▼台中市長盧秀燕專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台中市長盧秀燕談及同黨高雄市長候選人柯志恩，直言高雄市艱困選區，佩服柯志恩的勇氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者游瓊華、白珈陽、崔至雲／台中報導

年底選戰進入最後關頭，儼然是藍營中霸天的台中市長候選人盧秀燕不但固守自身選區，還頻頻跨區輔選。9月底南下高雄，為同黨市長候選人柯志恩站台，盧秀燕面對《ETtoday新聞雲》專訪坦言，在台上時想起5年前的自己，「心裡酸酸的」，直言現今柯的處境比昔日的她還要艱困，盛讚柯志恩是了不起、勇敢的女性。

2014年台中市長選戰，民進黨林佳龍挑戰國民黨胡志強大贏21萬票；4年後，盧秀燕不僅成功整合紅、黑兩派地方勢力，在一片不被看好聲浪中逆勢突圍，也中斷林佳龍的連任之路，甚至狂贏20多萬票，成功翻轉中台灣。

▲盧秀燕,柯志恩。（圖／盧秀燕競選團隊提供）

▲盧秀燕眼中的柯志恩，擁有政壇少見的一顆純粹的心。（圖／盧秀燕競選團隊提供）

盧秀燕透露，9月30日當天她南下為柯志恩站台，柯志恩壓軸登場演說，自己站在柯志恩身後，內心忍不住發酸，也回想起5年前的自己，怎麼會這麼勇敢，在國民黨一無所有的時候挺身而出奮鬥，還竟然能奮鬥成功。

「台灣雖然小，但每個城市都有自己的政治光譜，南部又更加強烈，讓志恩的奮鬥跟挑戰也更辛苦！」如今，同黨的柯志恩現在也身陷苦戰之中，盧秀燕看到柯志恩彷彿看到過去的自己，即使不被看好，卻依舊努力不放棄，讓她大讚柯志恩是了不起、優秀的女性，直言柯志恩唯一欠缺的就是機會，希望這次高雄市民給柯志恩一個機會！

▲盧秀燕,柯志恩。（圖／盧秀燕競選團隊提供）

▲力挺立法院的戰友，盧秀燕表示，若柯志恩當選一定會做得比自己還要好。（圖／盧秀燕競選團隊提供）

彼此曾經是立法院的戰友，多年來與柯志恩共事，在盧秀燕眼中，柯志恩不但清廉，學經歷優異，最重要的是柯志恩在政治上沒有龐大的企圖，反而擁有一顆純粹的心，也非常有心奉獻社會，「當初從政也是因為國民黨不斷說服，柯志恩才點頭擔任不分區立委！」盧秀燕也跟高雄市民掛保證，若柯志恩當選，做得一定自己還要好，期待11月26日高雄能夠綠地變藍天。

 

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