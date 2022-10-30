救國團遊行禁候選人上台　蔣萬安這身分讓他可致詞

▲ 蔣萬安出席「公義、自由、和平、救國」大遊行活動。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

救國團今（30日）發起「公義、自由、和平、救國」大遊行，抗議蔡政府跟黨產會「官逼民反」，前總統馬英九、前副總統吳敦義、呂秀蓮皆出席。此外，國民黨台北市長候選人蔣萬安下午也現身響應，據悉蔣是否上台是等到他到場後才拍板，因為救國團原不打算讓任何候選人上台致詞，所以蔣是以「救國團公益大使」身分與會，但致詞內容不涉及選舉。

黨產會2018年認定救國團是國民黨附隨組織，且於今年7月處分救國團應移轉61筆不動產、近14億元不當取得財產為國有，另針對已移轉他人而無法返還的建物和土地，追徵2.4億元。對此，救國團30日發起「公義、自由、和平、救國」大遊行，表達抗議。此遊行除馬英九、吳敦義、呂秀蓮外，前行政院長毛治國、立委游毓蘭、吳斯懷、廖國棟、李德維、林奕華、婦聯會主委雷倩等人都出席。主辦方會中宣稱現場來了超過15萬人，據記者觀察，人潮確實從懷寧街與凱達格蘭大道交叉口的主舞台，蔓延到景福門前，但明顯未達15萬人。

另外，蔣萬安下午4時50分許也以「救國團公益大使」上台致詞。蔣萬安表示，救國團是他祖父蔣經國一手創建，在當時風雨飄搖的時候號召青年朋友加入抗共保台的行列，是富有歷史意義跟使命的團體，隨著時代演進，也成為許多人年輕時候共同的記憶。

蔣萬安透露他每次談到救國團就想起歌曲《萍聚》，因此他現場也清唱幾句。他說，每次唱起這首歌，百感交集，救國團是許多民眾共同記憶、青春回憶，救國團串起大家相互的感情，也讓大家更貼近這塊土地，走遍台灣各個角落。

話鋒一轉，蔣萬安表示，救國團所標榜的精神是「救國不分顏色」， 但當民進黨戴起政治眼鏡，救國竟然分了藍綠、愛國有分顏色，而青春的記憶，甚至成為民進黨清算鬥爭的對象，這讓他非常無法接受，也感到難過、憤怒，所以今天勇敢站出來挺救國團，更是挺台灣好不容易建立起的民主法治。

其實，蔣萬安競辦安排今下午4時50分蔣出席救國團遊行，但遊行主辦單位流程中，並無蔣萬安上台致詞的項目，經記者幾次確認，也確實未安排蔣萬安致詞，直至他上台前約10分鐘，記者才被告知流程更改，最終蔣會以公益大使身分上台。

據了解，救國團今原則上本不讓任何候選人上台，但蔣從去年起就是救國團公益大使，因此蔣到場後，經雙方溝通，確定不以候選人身分致詞。蔣辦一名幹部說，蔣萬安行程緊湊，所以一開始就沒排致詞，但當抵達現場後跟幾位演講者確認，確定以公益大使身分出席，所以演講題目也未涉及選舉。

▼救國團「公義、自由、和平、救國」大遊行人潮。（圖／記者李毓康攝）