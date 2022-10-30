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為謝龍介競選總部成立站台遭綠營猛批　台南議長郭信良有話要說

▲台南市議長郭信良日前為謝龍介站台，引起黃偉哲競總不滿猛批，郭信良晚上PO文，強調他擔任議長，在議會幫忙黃偉哲市長，讓市長好做事，讓市長無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議長郭信良日前為謝龍介站台，引起黃偉哲競總不滿猛批，郭信良晚上PO文，強調他3年多來擔任議長，在議會幫忙黃偉哲市長，讓市長好做事，讓市長無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議長郭信良日前為國民黨台南市長候選人謝龍介站台，引起長黃偉哲競總不滿，發言人市議員呂維胤表示，郭信良議長在10月22日為國民黨市長候選人站台，聲稱要「全力支持謝龍介」，讓長期支持民主改革的市民非常不能接受，台南市議長郭信良對此表示，人在做，天在看，本是同根生，相煎何太急？

呂維胤對於外界指郭信良事前有向黃偉哲報告１事，他澄清郭信良從來未曾向黃偉哲市長「事先報告」要替誰站台，民進黨尊重郭信良為謝龍介站台的選擇，也認為他應為此政治行為負責。此外，對於陳亭妃立委臉書發文，黃偉哲發言人呂維胤議員表示，郭信良議長在10月22日為國民黨市長候選人站台，聲稱要「全力支持謝龍介」，讓長期支持民主改革的市民非常不能接受。

呂維胤指出，幾天後，郭信良陣營又透過媒體放話，表示要辦挺黃偉哲造勢活動？究竟謀求的是個人的政治利益？或是聯合國民黨的挑撥分化行為？相信有智慧的市民都非常清楚。呂維胤強調，民主進步黨是一個開大門走大路的政黨，我們光明磊落爭取市民認同，力拚市長選票衝過半、議會拚過半的目標，以捍衛台南民主聖地。

▲台南市議長郭信良日前為謝龍介站台，引起黃偉哲競總不滿猛批，郭信良晚上PO文，強調他擔任議長，在議會幫忙黃偉哲市長，讓市長好做事，讓市長無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於媒體報導指稱：「郭信良11月12日要幫黃偉哲舉辦造勢活動」云云，呂維胤強調，黃偉哲市長的輔選行程已經排滿，且黨中央也指派多場外縣市助選活動，到投票日前，並無上述行程規劃。呂維胤強調，民主進步黨是一個開大門走大路的政黨，我們光明磊落爭取市民認同，力拚市長選票衝過半、議會拚過半的目標，以捍衛台南民主聖地。

台南市議長郭信良30日晚上表示，這3年多來，他如何挺黃偉哲市長，大家心知肚明，在議會是誰在扯黃偉哲市長的後腿，大家也心知肚明。這3年多來，在議會黃偉哲市長沒有受到在野黨及無黨議員在預算與議案的刁難，甚至施政報告的質詢都是一個上午就結束了，更遑論總預算、前瞻預算的配合款或是墊付案，這3年多來，不但沒有讓民進黨團常常需要甲級動員來「顧場」，甚至所有大大小小的預算，議會就只刪減了7200萬，而這7200萬的刪減數，其中的5000萬還是某位民進黨議員帶頭喊刪的。而疫情期間，除了休會讓市長及市府團隊全心防疫以外，更給予市長與市府調度預算的最大空間，讓市長無後顧之憂，所以台南的各項市政推動有成績，難道這些都不是因為這3年多來的府會和諧，才讓黃偉哲市長施政滿意度提升，他堅信民進黨是有溫度，不可能視而不見的，也不可能讓有心人「橫柴入灶」，讓少數利益者得以操控。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

郭信良說，議會從過去的對立，變成和諧的，這樣難道不好嗎？3年多來，他擔任議長，在議會幫忙黃偉哲市長，讓市長好做事，讓市長無後顧之憂，這樣難道不好嗎？

郭信良說，他是議長基於議會同事情誼，在謝龍介自己總部成立的場，站了台，那是謝龍介、國民黨自己的同溫層，不用刻意放大，在議會跟人家拜託配合議事盡量和諧，讓市政好推動，民進黨怎麼沒有說他做得不對，如果大家都要放大解釋，那民進黨黨團在副議長補選時不推人，不也就是暗助國民黨嗎？

郭信良說，為什麼民進黨不說在他自己在超過萬人的競選總部成立大會上，是跟所有的團隊幹部一起和黃偉哲市長同框喊當選的。其實議長的角色和市長是一樣的，而且議長更是需要各黨各派支持才能幫得到市長，議會才能穩定，才能有力量協助市政的推動。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

立委陳亭妃以「嚇到吃手手！」為題在其臉 書指出：「明明今天大家是提早慶祝萬聖節，又不是愚人節，好奇怪哦！原來現在在台南辦『挺偉哲、挺18！』的造勢活動，不能只是向黃偉哲市長說明告知，是要跟市長競選總部報告才算數。所以左思右想，我怕我如果找不對人，又會被打回馬槍，我乾脆在我的臉書公開跟大家報告與邀請，11/12下午3:00『挺偉哲、挺18！』的造勢活動～地點就在新營轉運站（台南市新營區新運二路86號）。但我要跟大家說的是這場活動肯定黃偉哲市長和市長競選總部都知道！現在總部先發新聞稿說不知道這個活動，然後下一步有可能就是把黃偉哲市長調去外縣市助講，再來可能就是用各種方式取消活動地點申請，這場活動的結局會是什麼呢？我們繼續看下去.....沒想到比8點檔還精彩絕倫呢！」。

謝龍介指出，不分黨派，無論立場，只為台南好，郭信良議長說的，正是他的初衷。他用人生最精華的4年，奉獻給台南市民，如果能讓大家懷念，就是他一生的光榮。總部成立大會當天，郭信良議長情義相挺，讓許多鄉親感動在心頭，卻惹來民進黨酸言酸語，請大家做他的後盾，也給郭信良議長支持，好嗎？

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