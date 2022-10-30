南方響起萬人造勢　柯志恩：國民黨將從南部再起

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩今（30）日在鼓山區大榮高中旁操場舉辦南方響起誓師大會，現場湧入萬名支持者，座無虛席。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（30）日在鼓山區大榮高中旁操場舉辦南方響起誓師大會，邀請嘉義縣長王育敏候選人、台南市長謝龍介候選人、屏東縣長蘇清泉候選人、前立法院長王金平以及國民黨主席朱立倫共同站台。現場湧入萬名支持者，座無虛席，既使臨時急調板凳，仍有許多民眾站立吶喊。柯志恩強調，「雖然回來的時機比較晚，但是時間絕對不會短」，象徵國民黨在南部重新出發，重返執政的企圖。

柯志恩怒批，陳其邁總是用冰冷的數字來訴說他的政績，但是民眾往往毫無感受，更可惡的是，陳其邁引以為傲的15-24歲失業率最低，但他都沒說25-29歲的失業率是六都最高的。「民進黨執政如果那麼好，為什麼高雄人口一再流失？抬頭向上看，空污仍在，向下看，路仍然不平，往周遭看，租售貼紙佈滿四周。」這些都是民進黨無法抹滅的事實。柯志恩強調，民進黨長期在南部縣市執政二三十年，市長也讓你做，總統也讓你做，人民的生活並沒有過得比較好，「你民進黨用什麼來回報我們南部人？」

柯志恩表示，國民黨對於南部的重視長期不足，是國民黨應該檢討的重點。但是她誓言肩負起翻轉南部的力量，堅定地與人民站在一起。「國民黨要重返執政，一定要從南部重新出發。」

今日活動雖下起小雨，但是澆不熄支持者的熱情，堅守會場到活動最後。朱立倫主席也率領南部縣市候選人以及高雄議員候選人一鞠躬，象徵著國民黨對高雄的重新出發，也代表著藍營在南台灣的團結與努力。