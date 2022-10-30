李啟維競選總部成立　大船入港宣示打造台南海洋觀光大城

▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平、南區市議員李啟維爭取順利連任，30日在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，登記第8號李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城，出海不應有任何限制，船隊靠岸響起鳴笛聲，代表大船入港滿載而歸，大家一路「8」！現場支持者響起一片掌聲氣氛熱絡！

黃偉哲市長、陳亭妃、林俊憲立委、郭信良議長，還有眾多議員，里長候選人、地方仕紳也都來為8號李啟維讚聲，大家都一致肯定李議員在議會的表現，有堅定的愛台灣愛鄉土信念，剛柔並濟訴之以理，為地方發聲，熱心為鄉親服務，是優質議員值得大家全力支持連任。饒舌歌手大支、台灣歌謠之王吳木在地歌星也來現場支持。

李啟維議員表示，台灣是海洋國家，台南綿延海岸線沙灘平坦，溪流、運河、港灣、方便停泊船隻，海洋城市發展潛力無窮，政府應拋棄不合時宜的法令限制，讓人民可以自由出海，如此ㄧ來不但可以帶動海上觀光產業經濟發展，一方面大家因為可以自由出海，向海洋學習了解海洋，有利全民國防抗中保台。

李啟維接著說他的母校安平國中校門口就是運河，安平國中也是發展水上運動重點學校，記得陳進明校長曾經建議，改善運河岸邊親水環境可以成為就近訓練場地，也有利於於龍舟競賽和觀光發展，雖然台南運河不管白天或晚上都很漂亮，但整個水域空盪閒置實在可惜。

李啟維也為漁民發聲，海上有分漁船和娛樂漁船，漁船要有隊員證才可出海，娛樂漁船身分證就可出海，政府規定隊員證5年時間沒出海或沒有換證就註銷不合理，其它證照並沒有如此規定，重新報考隊員證曠日費時費用昂貴，休漁補助要出海90趟不合邏輯，小型船筏籠具不能作業有違憲之嫌，安平漁港漁業署也應由地方政府管理。

李啟維接著說，台南是蚵仔的故鄉，也有紅樹林美麗自然生態，有利於結合觀光飯店發展海上旅遊活動成為台南特色，也可造福漁民，而且台南離澎湖比高雄近，有利於以台南為營運中心的藍色公路港口。

李啟維更認為鯤鯓喜樹灣裡海岸線平坦筆直，是世界級沙灘，過去鯤鯓、小美軍海水浴場人山人海大家印象深刻，加上沿海周邊腹地幅員遼闊，應透過都市計畫通盤檢討，發展世界級的海洋渡假村，或觀海商辦大樓，如此南區將可帶動台南整體發展。

李啟維說安平二期國宅在大家努力下已進入發包議價程序，重建美麗家園指日可待。他認為大樓垃圾不應讓住戶委外清運增加負擔，公安消安經費應由政府負責，因為大樓住戶大部分是薪水階層，政府不應讓他們增加額外負擔。

最後李啟維說，流浪狗在公私合力之下，問題應可獲得改善，他會持續監督政府儘速解決流浪動物社會問題，他很感謝動保人士的付出，黃偉哲市長增加結紮動保經費，對流浪動物的解決有莫大幫助。還有復振母語，改正開羅宣言，關懷弱勢，推廣全民運動，他都會持續努力推動，拜託大家全力支持8號李啟維，大家一起為台南更美好未來打拼！