　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

李啟維競選總部成立　大船入港宣示打造台南海洋觀光大城

▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平、南區市議員李啟維爭取順利連任，30日在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，登記第8號李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城，出海不應有任何限制，船隊靠岸響起鳴笛聲，代表大船入港滿載而歸，大家一路「8」！現場支持者響起一片掌聲氣氛熱絡！

▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長、陳亭妃、林俊憲立委、郭信良議長，還有眾多議員，里長候選人、地方仕紳也都來為8號李啟維讚聲，大家都一致肯定李議員在議會的表現，有堅定的愛台灣愛鄉土信念，剛柔並濟訴之以理，為地方發聲，熱心為鄉親服務，是優質議員值得大家全力支持連任。饒舌歌手大支、台灣歌謠之王吳木在地歌星也來現場支持。

▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維議員表示，台灣是海洋國家，台南綿延海岸線沙灘平坦，溪流、運河、港灣、方便停泊船隻，海洋城市發展潛力無窮，政府應拋棄不合時宜的法令限制，讓人民可以自由出海，如此ㄧ來不但可以帶動海上觀光產業經濟發展，一方面大家因為可以自由出海，向海洋學習了解海洋，有利全民國防抗中保台。

李啟維接著說他的母校安平國中校門口就是運河，安平國中也是發展水上運動重點學校，記得陳進明校長曾經建議，改善運河岸邊親水環境可以成為就近訓練場地，也有利於於龍舟競賽和觀光發展，雖然台南運河不管白天或晚上都很漂亮，但整個水域空盪閒置實在可惜。

▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維也為漁民發聲，海上有分漁船和娛樂漁船，漁船要有隊員證才可出海，娛樂漁船身分證就可出海，政府規定隊員證5年時間沒出海或沒有換證就註銷不合理，其它證照並沒有如此規定，重新報考隊員證曠日費時費用昂貴，休漁補助要出海90趟不合邏輯，小型船筏籠具不能作業有違憲之嫌，安平漁港漁業署也應由地方政府管理。

▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維接著說，台南是蚵仔的故鄉，也有紅樹林美麗自然生態，有利於結合觀光飯店發展海上旅遊活動成為台南特色，也可造福漁民，而且台南離澎湖比高雄近，有利於以台南為營運中心的藍色公路港口。

▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維更認為鯤鯓喜樹灣裡海岸線平坦筆直，是世界級沙灘，過去鯤鯓、小美軍海水浴場人山人海大家印象深刻，加上沿海周邊腹地幅員遼闊，應透過都市計畫通盤檢討，發展世界級的海洋渡假村，或觀海商辦大樓，如此南區將可帶動台南整體發展。

▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維說安平二期國宅在大家努力下已進入發包議價程序，重建美麗家園指日可待。他認為大樓垃圾不應讓住戶委外清運增加負擔，公安消安經費應由政府負責，因為大樓住戶大部分是薪水階層，政府不應讓他們增加額外負擔。

▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後李啟維說，流浪狗在公私合力之下，問題應可獲得改善，他會持續監督政府儘速解決流浪動物社會問題，他很感謝動保人士的付出，黃偉哲市長增加結紮動保經費，對流浪動物的解決有莫大幫助。還有復振母語，改正開羅宣言，關懷弱勢，推廣全民運動，他都會持續努力推動，拜託大家全力支持8號李啟維，大家一起為台南更美好未來打拼！

▲台南市安平、南區市議員李啟維，在靠近運河的育平路成立競選總部，別具特色的船隊從運河進入會場時，李啟維議員表示，將推動使台南成為海洋觀光大城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住了」　棉被內竟多一顆頭
8人攀登能高安東軍縱走　1男無生命跡象
是你嗎？5張千萬特別獎發票快到期　財部深夜急尋
《全明星》選手集體爆哭　郭泓志怒：比賽這樣打嗎？
梨泰院人群「抬頭大口吸氣」影片瘋傳！　女下秒被人流沖走
兄弟落敗　嚴重不死三振釀禍！助總：投捕配球認知錯誤
快訊／奈格豪雨狂炸　土石流警戒擴大25條「3縣市警戒」
路過死亡小巷遭包夾！　他牽手串人鏈「逃出梨泰院」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

李啟維競選總部成立　大船入港宣示打造台南海洋觀光大城

8人登山隊攀登能高安東軍縱走　1男傳高山症OHCA…搜救隊挺進確認

旺來產業園區車流恐影響當地交通　南投縣139丙線工業路完工通車因應

嘉義市勞工運動會　15個職業工會近600人參賽

城隍廟慈善會清寒孝親獎學金 　九屆共頒發526位清寒孝親學生

嘉義市社規師成果展　社區營造獎項5類20單位獲獎

嘉市府挹注資源助新女力創業　9組各獲10萬圓夢金

長庚紀念醫院2022永慶盃路跑　台北、高雄及嘉義三地開跑

埔里水資源回收中心動工　第一期完工每日處理民生汙水4500噸

推銷自己村里水菜　博士市代候選人陳韋逞邀YouTuber網路行銷

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

美國5口之家「身高皆188↑」　長腿妹曝巨人生活超困擾！

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

馬克Diss金鐘「讓陳亞蘭入圍」　 網尷尬傻眼：準備道歉了

李啟維競選總部成立　大船入港宣示打造台南海洋觀光大城

8人登山隊攀登能高安東軍縱走　1男傳高山症OHCA…搜救隊挺進確認

旺來產業園區車流恐影響當地交通　南投縣139丙線工業路完工通車因應

嘉義市勞工運動會　15個職業工會近600人參賽

城隍廟慈善會清寒孝親獎學金 　九屆共頒發526位清寒孝親學生

嘉義市社規師成果展　社區營造獎項5類20單位獲獎

嘉市府挹注資源助新女力創業　9組各獲10萬圓夢金

長庚紀念醫院2022永慶盃路跑　台北、高雄及嘉義三地開跑

埔里水資源回收中心動工　第一期完工每日處理民生汙水4500噸

推銷自己村里水菜　博士市代候選人陳韋逞邀YouTuber網路行銷

壓縮機外面「加裝防護罩」被嘲笑！內行人揭原因打臉：一堆沒常識

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住了」　棉被內竟多一顆頭

王楚欽4比2擊敗張本智和復仇成功　首奪WTT世界盃決賽冠軍

HowHow走鐘紅毯「梳動漫瀏海」！　曝妝髮幕後：裡面藏一堆東西

5、6月發票5張千萬特別獎快到期！　財部深夜急尋

李啟維競選總部成立　大船入港宣示打造台南海洋觀光大城

張政禹致勝撲接太重要　鋼龍只想脫帽致敬

《全明星》黃隊男選手集體爆哭！　排球失分郭泓志怒：比賽這樣打嗎？

1天被吹倒10人送醫！整盤臭豆腐拍臉上　網嚎新竹風：以為要死了

霸曼超出設定局數　味全G3改推王維中先發

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

地方熱門新聞

台7線又崩了！路基流失50公尺通路時間延期

不給糖就搗蛋！金門「搞鬼」千人變裝迎萬聖節　

8人登山隊能高安東軍縱走　1男OHCA

台南柳營國小前警傳火燒車

長庚醫院永慶盃路跑台北高雄嘉義三地開跑

護師為慈父打疫苗　照片獲埔榮之美攝影展金牌

台中長照力六都第一　市府表揚金照獎入圍者

台南做工行善團展技修繕

柯文哲南下屏東　為最年輕里港鄉長候選人藍婉倩加油

南投縣籲注意備用藥品保存期限+6步驟回收處理

桃園雲林二代子弟林昌立　競選永安里長

台南公宅2024年陸續完工

王宣貿扮最牛候選人出場

推銷村里水菜　陳韋逞邀YouTuber網路行銷

更多熱門

相關新聞

柯志恩：國民黨將從南部再起

柯志恩：國民黨將從南部再起

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（30）日在鼓山區大榮高中旁操場舉辦南方響起誓師大會，邀請嘉義縣長王育敏候選人、台南市長謝龍介候選人、屏東縣長蘇清泉候選人、前立法院長王金平以及國民黨主席朱立倫共同站台。

救國團遊行禁候選人上台　蔣萬安這身分讓他可致詞

救國團遊行禁候選人上台　蔣萬安這身分讓他可致詞

柯志恩造勢支持者超乎預期

柯志恩造勢支持者超乎預期

陳亭妃辦「挺偉哲挺18」造勢　競總卻說不知道

陳亭妃辦「挺偉哲挺18」造勢　競總卻說不知道

陳時中：外送平台抽成高　政府該協調「計價改善」

陳時中：外送平台抽成高　政府該協調「計價改善」

關鍵字：

李啟維競選總部大船台南海洋觀光2022九合一大選2022台南市

讀者迴響

熱門新聞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

蕭閎仁載4人「墜落山谷」！車體嚴重變形

《PD2》男偶像在梨泰院罹難　得年24歲

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院失蹤飆到2249件　家屬苦尋

她們死在我身邊！梨泰院倖存者「2女面前斷氣」崩潰了

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面