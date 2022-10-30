　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

記者張靖榕／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日發生149死的踩踏事件，其中死者大多為20多歲的年輕人，主因是當天萬聖節慶祝活動多為年輕人參加。不過推特上一名網友在事發前5小時就表示，現場人滿為患連移動都困難，「老實說，非常危險！」結果不幸地，這句話成真了。

▲▼網友上傳梨泰院盛況，5小時後爆發踩踏慘況。（圖／翻攝推特）

▲網友上傳梨泰院盛況，5小時後爆發踩踏慘況。（圖／翻攝推特）

梨泰院地形多斜坡、窄巷，上萬人潮29日當晚早在5時許就已經擠爆當地，接近6時左右，一名南韓網友在推特發布照片和影片，只見現場人潮延伸至遠方綿延不絕，許多人都以萬聖節裝扮響應，具體表現了「摩肩接踵」的實際情況。

▲▼網友上傳梨泰院盛況，5小時後爆發踩踏慘況。（圖／翻攝推特）

▲▼疫情後恢復生氣的梨泰院。（圖／翻攝推特）

▲▼網友上傳梨泰院盛況，5小時後爆發踩踏慘況。（圖／翻攝推特）

「梨泰院徹底復活！！」該名網友表示，梨泰院人潮已回到疫情前的盛況，「但老實說，這很危險。」他說現場擠滿了人，根本動彈不得，「非常危險，如果要來梨泰院參加萬聖節請小心。如果你有小孩，千萬不要讓他們離開身邊！」

發文時間5時41分，將近5小時後的10時15分，是梨泰院最早傳出踩踏事件的時間。之後人群堆疊在人群之上，有人被擠壓在牆上動彈不得，有人被夾在人群中間漸漸窒息失去意識，有人則被壓倒在地，鞋子早已不見，甚至連外褲都被擠壓至腳踝處。

死者之中至少有2名外國人。一名外國人的姪子在推特上發文跨海尋人，PO出叔叔的照片，一名金髮的中年白人一身休閒打扮。他說叔叔也參加了當天的萬聖節活動，事件發生後就一直連繫不上，目前下落不明。

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
梨泰院死傷者多為20代女性！　目擊者怒控「6醉男故意推擠」…
梨泰院女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！　3警猛拉救
今晚「共伴效應」開始！5縣市警戒　雨勢最大時間曝
南韓14小時連發大事件！梨泰院踩踏慘死149人　爆規模4.1
SM深夜宣布「取消萬聖節變裝趴」！　直播、頭貼全撤掉…梨泰院
梨泰院146被踩死！「10萬人擠爆恐怖空拍照」曝光　巷內驚見
梨泰院「踩踏事件」起因畫面曝光　萬頭呼救、人體填滿2層樓小巷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／梨泰院149死！尹錫悅將發表全國談話　首爾市長急返國

梨泰院270人失蹤！恐怖人潮疊2樓高149死　外國親屬急發文尋人

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

南韓14小時連發大事件！梨泰院踩踏慘死149人　爆規模4.1地震

一群人堆疊「貼在牆上」影片曝　他揭梨泰院嚴重傷亡原因

梨泰院踩踏事件增至149死！　各國元首紛表哀悼

梨泰院「萬聖節踩踏」149死　20歲倖存者：到處在喊救命

滿地遺體全部光腳！梨泰院踩踏死者褲子都掉了　現場慘況曝

恐怖尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫護揭致命主因

整排遺體畫面曝！10萬人湧梨泰院爆踩踏146死　人拉不出來倒滿地

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

爽拋玩具「砸中爸要害」　崩潰慘叫..兒竟秒露燦笑

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

快訊／梨泰院149死！尹錫悅將發表全國談話　首爾市長急返國

梨泰院270人失蹤！恐怖人潮疊2樓高149死　外國親屬急發文尋人

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

南韓14小時連發大事件！梨泰院踩踏慘死149人　爆規模4.1地震

一群人堆疊「貼在牆上」影片曝　他揭梨泰院嚴重傷亡原因

梨泰院踩踏事件增至149死！　各國元首紛表哀悼

梨泰院「萬聖節踩踏」149死　20歲倖存者：到處在喊救命

滿地遺體全部光腳！梨泰院踩踏死者褲子都掉了　現場慘況曝

恐怖尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫護揭致命主因

整排遺體畫面曝！10萬人湧梨泰院爆踩踏146死　人拉不出來倒滿地

Faker雷茲本人單殺開車極限逃生　T1擊敗JDG睽違五年重返決賽舞台

快訊／梨泰院149死！尹錫悅將發表全國談話　首爾市長急返國

梨泰院270人失蹤！恐怖人潮疊2樓高149死　外國親屬急發文尋人

買1送1！超商「咖啡優惠」超強懶人包快收下　加碼第2杯10元爽喝

梨泰院萬聖節派對149人被踩死　盧秀燕：令人痛心

盤點六家寵物友善餐廳！涮涮鍋、義式餐酒館　快帶狗狗一起來踩點

梨泰院死傷慘烈…全因「1特殊地形」惹禍！　韓網紅哀慟：大悲劇

曹格突PO「濕吻緊抱老婆照」失眠潰堤！爆粗口狂發文：我做錯什麼

梨泰院死傷者多為20代女性！　目擊者怒控「6醉男故意推擠」…網紅人在現場

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院20歲倖存者還原現場

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

踩踏事故確定2死　死傷超過百人

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

南韓發生「踩踏事件」50人心臟驟停

50人急救　大批年輕人救護車前熱舞

梨泰院百人死傷！傳「有名人到場」

尹錫悅下令：確保私立醫院床位數量

整排遺體！10萬人擠梨泰院爆踩踏　人卡死倒滿地

梨泰院嚴重踩踏意外！　增至146死、150傷

更多熱門

相關新聞

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

南韓梨泰院29日發生踩踏意外，共計149人死亡，76人受傷。由於萬聖節的關係人潮比平常更多，目前已有許多人出面透露原本右側還可以通行，但人們開始亂竄推擠後變得無法前進，這時候突然有人硬是推擠才會導致踩踏意外，網紅俞靜（音譯，여정）人在現場也說：「還聽到後面的人說『就推啊，我們力氣更大』。」

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

南韓14小時內發生梨泰院慘死149人　爆規模4.1地震

南韓14小時內發生梨泰院慘死149人　爆規模4.1地震

SM深夜宣布「取消萬聖節變裝趴」！

SM深夜宣布「取消萬聖節變裝趴」！

一群人「貼在牆上」影片　梨泰院嚴重傷亡原因曝

一群人「貼在牆上」影片　梨泰院嚴重傷亡原因曝

關鍵字：

韓國首爾龍山區梨泰院踩踏事件日韓要聞萬聖節影音

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院20歲倖存者還原現場

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

踩踏事故確定2死　死傷超過百人

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

南韓發生「踩踏事件」50人心臟驟停

50人急救　大批年輕人救護車前熱舞

梨泰院百人死傷！傳「有名人到場」

尹錫悅下令：確保私立醫院床位數量

確認是否恐攻？美軍現身梨泰院

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面