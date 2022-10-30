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韓消防隊長記者會「手狂抖」！目睹梨泰院煉獄　救難人員難承受

記者王佩翊／編譯

南韓29日發生梨泰院萬聖節推擠事件，造成至少151人死亡、82人受傷，警消接獲通報後，第一時間派出大量人力前往現場救援。而負責在場坐鎮指揮的龍山消防署長崔成範（音譯，최성범）也在第一時間於現場說明最新情形。儘管崔成範的聲音沉著冷靜，但仍有眼尖網友發現，他拿著麥克風的手其實不斷顫抖，由此可見現場情況有多可怕。

龍山消防署長30日凌晨親自在梨泰院向記者說明事件最新情況，由於當時尚未確定具體死傷人數，資訊十分混亂，為避免造成民眾恐慌，同時防止謠言與假新聞傳播，他依舊冷靜地對外說明已知情報，並開放現場記者進行發問。

眼尖網友卻發現，身為消防署長的崔成範應該早就經歷過多次緊急情況，並代表消防人員面對媒體，但崔成範拿著麥克風的手卻無法克制地不斷顫抖。儘管從冷靜平穩的聲音無法聽出他的情緒，但讓一名身經百戰的消防人員也無法控制地不斷顫抖，就可以看出當時現場的狀況有多慘烈。

網友們紛紛對徹夜進行救援的警消人員致上最高敬意，同時也希望政府能夠在事件告一段落後，替這些親眼目睹梨泰院死傷現場的救護人員們進行創傷後輔導與支援。

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