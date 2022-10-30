梨泰院煉獄「至少5000公斤」強壓身上　女性死亡數幾乎是男性2倍

記者吳美依／綜合報導

南韓梨泰院29日爆發大規模推擠，釀成至少151人喪命，其中包括54男97女，女性死亡數幾乎是男性的2倍。《首爾新聞》報導，這是因為當時斜坡上人群承受重量至少5000公斤，身材較矮、較嬌小的人更加脆弱危險。

▲梨泰院推擠已釀151死，其中女性罹難者人數幾乎是男性的2倍。（圖／路透）



根據現場畫面，事故發生在漢密爾頓酒店後街、寬度僅約4公尺的狹窄巷弄，被擠壓到動彈不得的受困者中，許多都是身材嬌小的女性。

▲專家認為，未能控制人流，提前規畫安全對策，導致意外發生時無法應對，才是問題主因。（圖／路透）



《首爾新聞》採訪多名專家指出，在斜坡巷弄摔倒，瞬間產生骨牌效應，造成更嚴重傷亡，「如果把一個人看成50公斤左右，100人的話就是5噸了。」南韓安全專家協會會長李松奎也認為，單憑大量人潮很難造成那麼大的傷害，斜坡角度與慣性也在其中發揮作用。

永同大學教授廉健雄（Yeom Geon-woong，音譯）直言，現場狀況實在難以施救，即使大家都知道，底部的人受到最大壓迫、應該優先營救，但上方卻被滿滿的人壓住，根本拉不出來。一些傳聞宣稱，人們用藥飲酒狂歡也有責任，但與其怪罪現場的人，未能控制人流，提前規劃安全對策，導致事故發生時無法及時應對，才是最大的問題。