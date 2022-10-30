　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣跨年、演唱會也人擠人！他驚「很少大意外」　原因曝光

網搜小組／鄺郁庭報導

在萬聖節前夕，南韓梨泰院發生擠壓死傷意外，事件震驚全球。PTT的Gossiping板上也出現多篇文，討論起台灣的狀況，就有人指出，像跨年演唱會明明人擠人，卻鮮少聽過類似意外，「倒數結束後大家都往出口衝，可是幾乎沒聽過什麼人擠人的意外事件，台灣民眾到底是怎麼做到的？」

有網友發文問卦，「台灣跨年演唱會人擠人 卻很安全？」文中表示，台灣跨年晚會或是巨星演唱會，也是動輒幾萬人甚至近十萬人在現場，但活動結束後，明明大家也都會往出口衝，可是卻幾乎沒聽過人擠死人的意外事件，「台灣民眾到底是怎麼做到的？」

還有人也好奇問卦，「認真！梨泰院踩踏事件發生在台灣會怎樣？」文中直呼，「大家應該都被南韓梨泰院踩踏事件給嚇到了吧？本來只是一般萬聖節活動，年輕男女出門HAPPY再正常不過，結果人潮太多、推來推去、擠來擠去，剛好又是斜坡……上百人死亡，受傷一大堆……真的有夠慘……」

一想到國外的跨年、體育競賽也曾發生過類似悲劇，這位網友就不禁表示，「忽然覺得台灣有點猛，跨年也是一堆人，但幾乎沒有發生過類似悲劇。唯一比較有印象的，大概是八仙樂園的塵爆案，但那是主辦單位問題比較大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼跨年人潮。（圖／記者游宗樺攝）

▲有網友指出，台灣跨年也是人擠人。（圖／記者游宗樺攝）

話題吸引鄉民討論，有網友認為，台灣不少單位要辦活動都會控管人數，在這部分確實做得不錯，「之前跨年在101要散，也沒像他們那麼擠，捷運還會控管每次進去的人數」、「捷運站還會辦活動那站不停車，前面一站後面一站才給你下車，分散人流」、「現在跨年搖滾區有人數管制、警察站崗、分區拒馬隔離人群，比較不會出事了。」

還有人笑呼，「人是往出口移動沒錯，但沒有推擠」、「台灣人很討厭被別人碰到，很會閃」、「台灣人無法忍受這種，會自己增加安全距離」、「我的經驗，台灣人擠人時都還是會留一點空間，真的塞到不舒服，『X你娘X掰』就會出來了。」

也有網友認為是場地、環境大不同，「台灣的跨年場地空曠多了，又不是辦在巷子，說真的捷運站才是最擠的」、「你找一條斜坡巷子，塞幾萬人進去沒事再說，空間地點人數差那麼多」、「人潮多的地方，一旦有人喊什麼炸彈爆炸什麼的，人群一恐慌，開始有人逃，就會有推擠，最後就塞住了。所以人多的地方不要去，真的只能這樣。」

有人則分享經驗，嚇喊再也不想參加類似活動，「拜託，不要以為多安全，自身經驗N年前參加台中跨年演唱會人爆多，當場被推到呼吸困難，幸好人有往前，真的是一輩子的陰影」、「多年前去義大跨年一次，散場也是有人被擠到昏倒，不多就是了」、「以前也有類似情形，主因是外圍有一大群人擠不進去，同時衝刺往內擠，外圍覺得有趣跟著往內擠，內圍就有人被踩傷……從此不參加這種跨年耶誕活動……後來是多縣市同時舉辦活動，也算是把人潮分散吧？」

▲▼跨年人潮散去。（圖／記者游宗樺攝）

▲梨泰院事件吸引網友討論台灣跨年狀況。（圖／記者游宗樺攝）

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
梨泰院煉獄「32秒自拍」曝！男女擠壓扭曲　慘叫聲狂炸
梨泰院151死！專家曝「骨牌效應」活活擠死　6分鐘窒息奪命
「還敢去大型聚會」？　醫曝6關鍵：這時間危機增加
梨泰院哭喊「要活著出去」！他卻目睹友被壓死　1小時CPR救不
台灣跨年、演唱會也人擠人！他驚「很少大意外」　原因曝光
梨泰院煉獄「至少5000公斤」強壓身上　女性死亡數是男性2倍
慶祝24歲生日卻喪命！男踏入梨泰院煉獄　女友跨海尋人後心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣也發生過！27年前1事故「大火+踩踏」　釀64死成最慘

食材跟動物口水調和！高雄知名肉燥飯3缺失　衛生局：限期改善

台灣跨年、演唱會也人擠人！他驚「很少大意外」　原因曝光

梨泰院慘案後「還敢去大型聚會」？重症醫曝6關鍵：這時間危機增加

跑1公里捐1元助弱勢兒　日月潭環湖馬拉松吸歷屆最多6400人參加

在台灣最擠的經驗　PTT回憶「20年前台北跨年」：腳踩在人身上

27歲法國博士「台師大最年輕女教授」　教育部拍攝女性科學家影片

疫情驗證中醫藥價值！中西醫合療內外兼顧　突破醫療極限

黃喉貂排遺驚現塑膠微粒　塔塔加遊憩區明年元旦起全面撤垃圾桶

梨泰院慘劇　醫籲保命做這件事

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

爽拋玩具「砸中爸要害」　崩潰慘叫..兒竟秒露燦笑

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

台灣也發生過！27年前1事故「大火+踩踏」　釀64死成最慘

食材跟動物口水調和！高雄知名肉燥飯3缺失　衛生局：限期改善

台灣跨年、演唱會也人擠人！他驚「很少大意外」　原因曝光

梨泰院慘案後「還敢去大型聚會」？重症醫曝6關鍵：這時間危機增加

跑1公里捐1元助弱勢兒　日月潭環湖馬拉松吸歷屆最多6400人參加

在台灣最擠的經驗　PTT回憶「20年前台北跨年」：腳踩在人身上

27歲法國博士「台師大最年輕女教授」　教育部拍攝女性科學家影片

疫情驗證中醫藥價值！中西醫合療內外兼顧　突破醫療極限

黃喉貂排遺驚現塑膠微粒　塔塔加遊憩區明年元旦起全面撤垃圾桶

梨泰院慘劇　醫籲保命做這件事

台灣也發生過！27年前1事故「大火+踩踏」　釀64死成最慘

Jennie、Lisa也愛這樣穿！4種牛仔褲穿搭　不用想就能快速出門

鄭州派工作組進駐富士康！　員工喊「心裡很難受」：閉環十幾天了

梨泰院失蹤人數再飆「累計3580起」！　7小時暴增13倍

梨泰院前1天就出事！斜坡群眾塞爆多人摔倒　民眾嚇：以為會被踩死

愛情來了警察也來了　通緝男沒吃到愛心晚餐先進警局

梨泰院煉獄「自拍視角」曝光！男女擠成一團崩潰扭曲　慘叫聲狂炸

梨泰院萬聖節慘劇逾150死！旅遊達人曝「如擠手扶梯」：估千人塞在那

梨泰院踩踏233人死傷…她勾恐怖回憶「快要窒息」　列6重點閃避人潮

風雨無阻！造勢湧萬人　蔣萬安喊：我是唯一最有能力打敗陳時中的人

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

消防員教2招「人擠人空隙求生」最怕靠牆

今晚共伴開始！5縣市警戒　雨勢最大時間曝

警衝梨泰院「有人快死了，請後退」　年輕人反應超扯

台灣哪像梨泰院？一票點名「超美1處」

歐盟示警！　打這2款新冠疫苗「可能月經大出血」

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

在台灣最擠的經歷是「20年前的跨年」：踩在人身上

加盟廖老大「慘賠200萬」畢業！他跟王浩宇道歉了

4縣市豪大雨特報！明起更猛雨彈炸3天

曖昧對象打來！　女秒溫柔開嗓

台鐵電車線斷落「行車中斷近8小時」！兇手找到了　台鐵要求償

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

爸爸顧小孩　被床母懲罰超爆笑

豪雨彈開炸！4縣市豪大雨特報　3地防坍方

更多熱門

相關新聞

梨泰院煉獄「至少5000公斤」壓身上

梨泰院煉獄「至少5000公斤」壓身上

南韓梨泰院29日爆發大規模推擠，釀成至少151人喪命，其中包括54男97女，女性死亡數幾乎是男性的2倍。《首爾新聞》報導，這是因為當時斜坡上人群承受重量至少5000公斤，身材較矮、較嬌小的人更加脆弱危險。

梨泰院人踩人「增至4中國公民遇難」

梨泰院人踩人「增至4中國公民遇難」

梨泰院萬聖節踩踏慘案盧秀燕不捨

梨泰院萬聖節踩踏慘案盧秀燕不捨

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

人踩人怎自救？2事千萬不能做

人踩人怎自救？2事千萬不能做

關鍵字：

梨泰院擠壓跨年人潮台灣PTT影音

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面