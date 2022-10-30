台灣跨年、演唱會也人擠人！他驚「很少大意外」　原因曝光

網搜小組／鄺郁庭報導

在萬聖節前夕，南韓梨泰院發生擠壓死傷意外，事件震驚全球。PTT的Gossiping板上也出現多篇文，討論起台灣的狀況，就有人指出，像跨年演唱會明明人擠人，卻鮮少聽過類似意外，「倒數結束後大家都往出口衝，可是幾乎沒聽過什麼人擠人的意外事件，台灣民眾到底是怎麼做到的？」

有網友發文問卦，「台灣跨年演唱會人擠人 卻很安全？」文中表示，台灣跨年晚會或是巨星演唱會，也是動輒幾萬人甚至近十萬人在現場，但活動結束後，明明大家也都會往出口衝，可是卻幾乎沒聽過人擠死人的意外事件，「台灣民眾到底是怎麼做到的？」

還有人也好奇問卦，「認真！梨泰院踩踏事件發生在台灣會怎樣？」文中直呼，「大家應該都被南韓梨泰院踩踏事件給嚇到了吧？本來只是一般萬聖節活動，年輕男女出門HAPPY再正常不過，結果人潮太多、推來推去、擠來擠去，剛好又是斜坡……上百人死亡，受傷一大堆……真的有夠慘……」

一想到國外的跨年、體育競賽也曾發生過類似悲劇，這位網友就不禁表示，「忽然覺得台灣有點猛，跨年也是一堆人，但幾乎沒有發生過類似悲劇。唯一比較有印象的，大概是八仙樂園的塵爆案，但那是主辦單位問題比較大。」

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▲有網友指出，台灣跨年也是人擠人。（圖／記者游宗樺攝）

話題吸引鄉民討論，有網友認為，台灣不少單位要辦活動都會控管人數，在這部分確實做得不錯，「之前跨年在101要散，也沒像他們那麼擠，捷運還會控管每次進去的人數」、「捷運站還會辦活動那站不停車，前面一站後面一站才給你下車，分散人流」、「現在跨年搖滾區有人數管制、警察站崗、分區拒馬隔離人群，比較不會出事了。」

還有人笑呼，「人是往出口移動沒錯，但沒有推擠」、「台灣人很討厭被別人碰到，很會閃」、「台灣人無法忍受這種，會自己增加安全距離」、「我的經驗，台灣人擠人時都還是會留一點空間，真的塞到不舒服，『X你娘X掰』就會出來了。」

也有網友認為是場地、環境大不同，「台灣的跨年場地空曠多了，又不是辦在巷子，說真的捷運站才是最擠的」、「你找一條斜坡巷子，塞幾萬人進去沒事再說，空間地點人數差那麼多」、「人潮多的地方，一旦有人喊什麼炸彈爆炸什麼的，人群一恐慌，開始有人逃，就會有推擠，最後就塞住了。所以人多的地方不要去，真的只能這樣。」

有人則分享經驗，嚇喊再也不想參加類似活動，「拜託，不要以為多安全，自身經驗N年前參加台中跨年演唱會人爆多，當場被推到呼吸困難，幸好人有往前，真的是一輩子的陰影」、「多年前去義大跨年一次，散場也是有人被擠到昏倒，不多就是了」、「以前也有類似情形，主因是外圍有一大群人擠不進去，同時衝刺往內擠，外圍覺得有趣跟著往內擠，內圍就有人被踩傷……從此不參加這種跨年耶誕活動……後來是多縣市同時舉辦活動，也算是把人潮分散吧？」

▲梨泰院事件吸引網友討論台灣跨年狀況。（圖／記者游宗樺攝）