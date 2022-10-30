梨泰院萬聖節踩踏慘案　盧秀燕痛心不捨：加強大型活動公安檢查

▲針對南韓梨泰萬聖節慘案，盧秀燕表示不捨。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發民眾推擠踩踏致死案，截至今日上午9時許累積151人死亡、82人受傷。台中市長盧秀燕今上午受訪表示，對於梨泰院發生該案，感到十分痛心與不捨，因梨泰院是台灣人非常喜歡的旅遊地點之一，她也特別交代公安、警政、消防等相關系統對於大型活動的公安議題，要特別小心謹慎，全面加強公安檢查，提高警覺。

盧秀燕30日上午前往大甲區出席台中市議員候選人楊啓邦競選總部成立大會，會後接受媒體聯訪，她針對昨晚梨泰院慘案指出，在意外發生的第一時間，已透過外交系統了解有無台中市民受到意外影響，到目前為止沒有傳出有台中市民傷亡，會持續掌握狀況，希望大家都平安。

盧秀燕提到，其次在疫情逐漸解封的階段，因為過去疫情民眾悶了2年多，此時全世界的民眾都紛紛走出戶外，參與各種大型活動，容易因眾人群聚而發生的公安意外，因此我們要呼籲民眾雖然疫情解封，大家走出戶外還是要小心自身安全。

媒體也問，有民進黨議員質疑里幹事被要求下班時間宣揚政績？盧秀燕回應，希望大家正面選舉，即使選情再怎麼激烈、再怎麼危急，也不要波及公務人員，要信任公務人員，「拜託大家，謝謝。」