　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5歲童遭虐死、母曝入殮照批桃市府官僚　社會局致歉！

▲針對桃園市「私立寶貝潛能發展中心」爆出教保員照顧不當，害5歲男童傷傷重致死，媽媽今公開市府官員對話質疑過於官僚，市府社會局晚間作出回應。(資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園市「私立寶貝潛能發展中心」爆出教保員照顧不當，害5歲男童傷傷重致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市專門照顧2至6歲身心障礙兒童的「私立寶貝潛能發展中心」爆出教保員照顧不當，害1名5歲男童遭虐待死亡，媽媽今天貼出兒子入殮前照片，還公開與桃園市府官員對話，官員卻竟質疑家長「你們都沒想到別人，都只想到你自己」等語；市府社會局晚間回應，溝通過程可能市府人員表達方式及語意，讓家長感到不舒服，社會局表達歉意，針對該身障機構，市府後續將嚴格督導，以維護機構院童及家長權益。

社會局指出，針對媒體今天報導桃園某身障機構不當對待身障男童，導致家長與市府人員溝通時感到不舒服。經查，市府人員表達方式與語意，讓家長感到不舒服，社會局對此表示歉意，針對該身障機構，市府後續將嚴格督導，以維護機構院童與家長權益。

社會局表示，今年2月在受理方姓家長陳情後即積極調查，聘請專家學者召開評估會議，經調查發現該機構3名教保員涉有對5名院童照顧不當行為，已依兒童與少年福利與權益保障法及身心障礙者權益保障法，分別裁處3名教保人員各6萬元罰鍰，並在官網公告姓名。

社會局強調，目前已針對該機構進行2次裁罰，第1次於3月裁處6萬元，第2次於8月裁處18萬元罰鍰，限期完成改善，目前機構為限期改善期間，倘屆期未改善，社會局絕不寬待，將依法令其停辦並公告名稱。

【更多新聞】

韓國瑜桃園幫市議員拉票　心疼張善政「瘦到西裝穿不下」

勘查龜山人行道　張善政：為打造「好走、好逛、好安全」目標努力

桃園男假冒刑警向2女強索42萬　嗆「傾一輩子的力搞死妳」下場曝

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
鍋貼店撐過「1年倒店魔咒」掛紅布條！心酸內幕曝　3.4萬人朝
2女天母公園野餐　突遭陌生男怒攻擊「見血」
快訊／5歲童遭虐死　母曝入殮照批桃市府官僚　社會局致歉！
月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住：都29歲了
24cm巨雕比手臂還粗！男面試「下面一大包」慘丟工作
扛艾成500萬負債？王瞳曝「限定繼承」現況
台南女突遭2藏獒圍攻狠咬　路人嚇傻求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5歲童遭虐死、母曝入殮照批桃市府官僚　社會局致歉！

妳抽菸我開揍！2女天母公園野餐...陌生翁聞味怒持石頭+5字經伺候

贏得釋憲不等於新增「西拉雅族」　萬淑娟盼盡快修法彌補虧欠

台南1女遭2藏獒圍攻　「頭手被咬傷」緊急送醫

桃園男假冒刑警向2女強索42萬　嗆「傾一輩子的力搞死妳」下場曝

桶屍案外案！3年前共赴摩鐵後男友人間蒸發　酒店妹應訊裝無辜

趙藤雄大巨蛋案判刑7年理由曝　高官收賄3550萬淪「賣場打工」

新北騎士拒攔查逆向衝！撞斷警員手指連犯5法　被逮下場曝

「深夜幫餵貓」卻衝摩鐵會小王！　綠夫氣炸求償...賠30萬

快訊／北市南港2機車相撞　1人彈飛重摔無生命跡象搶救中

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

吃飯時汪被小貓咪搶食 眼神委屈無奈乖乖等待

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

5歲童遭虐死、母曝入殮照批桃市府官僚　社會局致歉！

妳抽菸我開揍！2女天母公園野餐...陌生翁聞味怒持石頭+5字經伺候

贏得釋憲不等於新增「西拉雅族」　萬淑娟盼盡快修法彌補虧欠

台南1女遭2藏獒圍攻　「頭手被咬傷」緊急送醫

桃園男假冒刑警向2女強索42萬　嗆「傾一輩子的力搞死妳」下場曝

桶屍案外案！3年前共赴摩鐵後男友人間蒸發　酒店妹應訊裝無辜

趙藤雄大巨蛋案判刑7年理由曝　高官收賄3550萬淪「賣場打工」

新北騎士拒攔查逆向衝！撞斷警員手指連犯5法　被逮下場曝

「深夜幫餵貓」卻衝摩鐵會小王！　綠夫氣炸求償...賠30萬

快訊／北市南港2機車相撞　1人彈飛重摔無生命跡象搶救中

白家綺美國蜜月「凸肚」瘋傳懷5寶　吳東諺自信：綁了才敢去

非典型工作的N種想像　文青創作女聲用音樂感動觀眾

67歲婦意外懷女寶取名「天賜」　兒女反對仍堅持生…3年後現況曝

鍋貼店撐過「1年倒店魔咒」掛紅布條！心酸內幕曝光　3.4萬人朝聖

台鋼雄鷹借重獨特慧眼　杜福明加入當球探

鄭運鵬讚桃園市民8年前向黑金說不　喊話別讓國民黨班師回朝

任賢齊拍攝一半突身體不適　舉手「緊急喊卡」：不敢亂來了

5歲童遭虐死、母曝入殮照批桃市府官僚　社會局致歉！

妳抽菸我開揍！2女天母公園野餐...陌生翁聞味怒持石頭+5字經伺候

MLB世界大賽竟沒「非裔美籍球員」登場　1950年來首次

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

社會熱門新聞

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

雙載機車闖紅燈釀1死　特斯拉視角曝

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝

惡男逼孕婦跪地55秒影片曝！到案後不斷碎念

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

野外全裸「墾丁大街也淪陷」　辣妹直播主慘了

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

新北男墜樓亡　哥哥才聊過電話

大度路死亡車禍瞬間畫面曝！　特斯拉撞飛「闖紅燈機車」1死1傷

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

更多熱門

相關新聞

燙頭皮+打斷手渾身傷　狠母虐死2歲女兒原因曝

燙頭皮+打斷手渾身傷　狠母虐死2歲女兒原因曝

桃園市廖姓女子去年9月管教僅1歲10個月女兒，因女兒不吃正餐、愛吃零食且不聽管教，竟以吹風機燙其頭皮、罰站、徒手毆打致左手骨折等方式凌虐，後來發現昏迷緊急送醫，在加護病房搶救22天後仍不治；桃園地院以廖母犯後矢口否認，法官痛批其冷漠無情且態度惡劣，10日傍晚宣判依對未滿18歲之人，施以凌虐，因而致人於死罪，判處12年6月有期徒刑，由於廖母已收押滿滿一年，法官裁定以30萬元交保，還可上訴。

毆死竹聯大哥的黑幫　曾對藝人開槍

毆死竹聯大哥的黑幫　曾對藝人開槍

搶小姐還圍毆2次　老大被內鬼報信亂棒打死

搶小姐還圍毆2次　老大被內鬼報信亂棒打死

2屁孩喝酒遭勸　棍插肛揍死阿伯

2屁孩喝酒遭勸　棍插肛揍死阿伯

灌高粱虐死同事　惡男判無期定讞

灌高粱虐死同事　惡男判無期定讞

關鍵字：

桃園5歲童身障單位凌虐致死市府社會局

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

納豆求婚遭拒！依依曝原因

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面