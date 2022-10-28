5歲童遭虐死、母曝入殮照批桃市府官僚　社會局致歉！

▲針對桃園市「私立寶貝潛能發展中心」爆出教保員照顧不當，害5歲男童傷傷重致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市專門照顧2至6歲身心障礙兒童的「私立寶貝潛能發展中心」爆出教保員照顧不當，害1名5歲男童遭虐待死亡，媽媽今天貼出兒子入殮前照片，還公開與桃園市府官員對話，官員卻竟質疑家長「你們都沒想到別人，都只想到你自己」等語；市府社會局晚間回應，溝通過程可能市府人員表達方式及語意，讓家長感到不舒服，社會局表達歉意，針對該身障機構，市府後續將嚴格督導，以維護機構院童及家長權益。

社會局指出，針對媒體今天報導桃園某身障機構不當對待身障男童，導致家長與市府人員溝通時感到不舒服。經查，市府人員表達方式與語意，讓家長感到不舒服，社會局對此表示歉意，針對該身障機構，市府後續將嚴格督導，以維護機構院童與家長權益。

社會局表示，今年2月在受理方姓家長陳情後即積極調查，聘請專家學者召開評估會議，經調查發現該機構3名教保員涉有對5名院童照顧不當行為，已依兒童與少年福利與權益保障法及身心障礙者權益保障法，分別裁處3名教保人員各6萬元罰鍰，並在官網公告姓名。

社會局強調，目前已針對該機構進行2次裁罰，第1次於3月裁處6萬元，第2次於8月裁處18萬元罰鍰，限期完成改善，目前機構為限期改善期間，倘屆期未改善，社會局絕不寬待，將依法令其停辦並公告名稱。

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