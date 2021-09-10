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燙頭皮+罰站到凌晨+打斷手渾身傷　狠母虐死2歲女兒原因曝

▲桃園市平鎮區1歲10個月女童去年遭廖姓生母毆打昏迷，送往林口長庚醫院急救22天後拔管不治，桃園地院重判12年6月，還可上訴，圖為案發地點之平鎮警分局。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區1歲10個月女童去年遭廖姓生母毆打昏迷，送往林口長庚急救22天後拔管不治，桃園地院重判12年6月，可上訴。圖為平鎮警分局。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓女子去年9月管教僅1歲10個月的女兒，因女兒不吃正餐、愛吃零食且不聽管教，竟以吹風機燙其頭皮、罰站、徒手毆打致左手骨折等方式凌虐，後來發現昏迷緊急送醫，在加護病房搶救22天後仍不治；桃園地院以廖母犯後矢口否認，法官痛批其冷漠無情且態度惡劣，10日傍晚宣判依對未滿18歲之人，施以凌虐，因而致人於死罪，判處12年6月有期徒刑，由於廖母已收押滿滿一年，法官裁定以30萬元交保，還可上訴。

檢方調查，住在平鎮區1歲10個月大宋姓女童，去年9月被發現昏迷緊急送醫，醫護人員發現女童頭部等處有燒燙傷、身體與四肢有瘀傷與骨折現象，懷疑可能受虐通報警方與社會局處理，女童在加護病房住院22天後家人忍痛拔管不治，檢方偵訊後將廖姓生母依家暴重傷害罪嫌向桃園地院聲押獲准，宋姓生父當時則諭令5萬元交保。

桃園地院審酌，廖母坦承以徒手或鞋拔毆打女兒四隻，並要求女兒自深夜罰站至凌晨，但否認有任何傷害致死，辯稱女兒左手橈骨骨折是自己從餐椅上摔下摔斷手，頭皮則是女兒自己拿吹風機燙傷，顱內出血也是自己跌倒或是跟哥哥拿安全帽在玩導致。

法官認為，根據醫院診斷、死亡照片與法醫相驗等證述，認為廖母有對女兒施以凌虐最終致死。廖身為生母，是女童主要照顧者，僅因她不吃正餐只吃零食不服管教，無視她當時未滿2歲，徒手及持鞋拔毆打，3度讓小孩罰站到凌晨，又施虐讓女童到院前就停止呼吸。

法官以廖女對女兒冷漠無情，事後始終否認犯行，最終造成未滿2歲女童生命殞落，造成無可彌補傷害，參酌檢察官、桃園市政府量刑意見，依照對於未滿18歲之人，施以凌虐，因而致人於死罪判處12年6月有期徒刑，法官衡量廖母犯後收押至今，院方最後裁定以30萬元交保，本案還可上訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

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