韓國瑜桃園幫市議員拉票　心疼張善政「瘦到西裝穿不下」

▲前高雄市長韓國瑜今天下午到桃園為黨籍市議員詹江村站台，也不忘為張善政拉票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前高雄市長韓國瑜今（28）日下午到桃園為黨籍市議員詹江村站台拉票，韓國瑜說，「村長」詹江村在議會扮演啄木鳥為市民除害蟲、打貪腐，往往忍受各種無形壓力，勇敢舉發貪汙腐敗的地方政府，這需要多大的勇氣；韓國瑜也不忘為2年前總統大選搭檔張善政打氣說:「我那個辛苦的兄弟，現在馬不停蹄辛苦拜票，瘦得連西裝都快要穿不了，經過一次選舉，他會曉得貼近民意、接觸人民，謙虛誠懇地拜託選票是多麼難得的學習機會。」

韓國瑜今天下午出現在市議員詹江村競選總部，引發大批含粉到場將韓緊緊圍住，韓國瑜一一向支持者握手致意。

韓國瑜表示，今天特別感謝桃園鄉親在總統大選期間的支持，更感謝「村長」詹江村與梁為超議員都非常幫忙，今天特別來拜託大家繼續支持，讓詹江村高票當選。

韓國瑜指出，在一個團體裡當喜鵲人人愛，但在議會想扮演一隻啄木鳥除害蟲、打貪腐，往往是孤獨的，往往可能要忍受各種有形無形的壓力。一個民意代表願意扮演一個小小包青天的角色，看到政府無能、貪汙腐敗的地方能勇敢舉發，這需要巨大的勇氣。

▲前高雄市長韓國瑜今天下午到桃園為黨籍市議員詹江村站台，被現場滿滿的韓粉包圍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

韓國瑜認為，很多人唱衰「村長」，認為自命清高，但傳統一句話「擋人財路比殺人父母還要嚴重」，看到不公不義舉發出來的的民意代表非常辛苦，所以看到多位優質桃園市議員始終堅持清白從政，勇於揭發各種不公不義，實在了不起，令人敬佩！

韓國瑜話鋒一轉強調：「我那個辛苦的兄弟張善政，現在馬不停蹄辛苦拜票，我看都瘦得西裝都快要穿不了，一場選舉就是一場涅槃，看盡人間百態。過去知識份子高高在上，很多人在各行業有很好的成就，經過一次選舉，他就會曉得如何貼近民意與接觸人民，謙虛誠懇地拜託選票是多麼難得的一個學習機會。」

韓國瑜還說，張善政長期在科技界、企業、在政府部門都有卓越表現，這次自己獨當一面選桃園市長，以他的才華學識、能力還有正義感，一定可以為桃園地區帶來更美好的未來。

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