桃園男假冒刑警向2女強索42萬　嗆「傾一輩子的力搞死妳」下場曝

▲冷姓男子冒充平鎮警分局刑警，向劉姓檳榔攤業者、周姓女子等以聘用非法外勞與發生車禍等理由多次索取金錢，總計多達42萬餘元。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市冷姓男子透過不詳管道取得警用徽章，竟冒充平鎮警分局刑警，向檳榔攤劉姓業者與某電機工廠周姓女子，以工廠雇用非法移工、公務車車禍等藉口要求借錢周轉，甚至還以不名玉壺質借8萬元，前後共強索42萬餘元，後來還以「將傾一輩子的力搞死妳們」等語恐嚇；桃園地檢署複訊後偵結，依冒用公務員徽章、恐嚇取財等罪嫌將冷男提起公訴。

檢警調查，56歲的冷姓男子透過友人認識經營檳榔攤生意的劉姓女子，去年8月間冷男以不詳管道取得警用徽章，刻意向劉女秀出警徽，還佯稱是平鎮警分局刑警，後來透過劉女認識經營電機工廠的周姓女子。去年9月2間，冷男獲悉電機工廠有聘用非法移工情事，向周女強索8000元，得逞後冷男猶不滿足，再持來歷不明的玉壺向周女質借8萬元，還放話「若不同意借款，工廠也不用開了」，周女心生畏懼下準備8萬元，透過劉女交付給冷男。

冷男食髓知味後，去年12月間，再以電機工廠非法聘用外勞為由，恐嚇周女須拿出20萬元喬事，冷男則以必須要用錢來封住警察同事的嘴等語，周女只好臨櫃匯款給冷男；冷男後來還以駕駛刑警公務車出車禍，對方欲以15萬元和解為由，再度向周女借款，周女雖心有不甘但仍然先後匯款3萬元給冷男。

冷男多次向劉女與周女強索金錢得逞後，今年1月間透過LINE向劉女恐嚇「我會傾我一輩子搞死妳們，不怕妳去告我，笑妳沒那個膽」等訊息，劉女後來與周女向平鎮警分局報案提告，警方根據2女指證，冷男總計6次索討錢財部分，合計42萬餘元。

桃檢複訊時，冷男坦承犯行不諱，辯稱因缺錢花用才假冒刑警等語，周女與劉女則指證，冷男假借各種理由只想騙她們的錢，甚至多次恐嚇她們；檢方偵結依冒用公務員徽章、恐嚇取財等罪嫌將冷男提起公訴。

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