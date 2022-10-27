台西鄉村長候選人丁宗平病逝 　重行選舉10／28領表

▲ 雲林縣選舉委員會今日公告，台西鄉第22屆海南村村長候選人未超出應選出之員額，停止選舉並定自明日始領表登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一地方公職人員選舉將於11月26日舉行，雲林縣選舉委員會今（27）日公告，台西鄉第22屆海南村村長候選人丁宗平，因病不幸於10月19日逝世，依據公職人員選舉罷免法第30條第2項規定因病逝世，致該選區候選人未超出應選出之員額，俗稱防暗殺條款，停止選舉並定自明日始領表登記。

雲林縣選舉委員會說明，台西鄉海南村原登記參選人為2人，因其中1人因病逝世，致該選區候選人未超出應選出之員額，符合公職人員選舉罷免法第30條第2項規定情形，雲林縣選舉委員會隨即公告停止海南村村長之選舉，並經該會10月26日第519次委員會議決議，重新公告該村選舉工作日程。

1、重行選舉發布選舉公告：2022/10/27

2、候選人登記公告（開始領表）：2022/10/28

3、受理候選人登記：2022/11/1-2022/11/3

4、候選人號次抽籤：2022/11/15

5、投開票日：2022/11/26

上開重行選舉工作日程排定，除「發布選舉公告」、「候選人登記公告」、「受理候選人登記」及「候選人姓名抽籤號次」外，後續各項工作期程，均與2022年地方公職人員選舉選務工作日程相同。



雲林縣選舉委員會表示，有意參加台西鄉海南村村長選舉的村民，務必於11月1日至11月3日期間前往台西鄉公所登記，投票日為2022年11月26日，與2022年地方公職人員選舉同時舉行，選委會特別提醒候選人及村民，務必留意相關期程資訊，以確保每位公民行使的權益。

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