蔣萬安首次街講挺「18歲公民權」！　20位長腿短褲正妹助陣

▲蔣萬安與李明賢舉辦18歲公民權街頭宣講，主辦方找來一票年輕長腿辣妹助陣，畫面十分好看。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

「18歲公民權」修憲複決案將於下個月和九合一大選一同投票，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（27）日偕同同黨籍市議員內湖科學園區進行街講，特別的是，整個團隊除了候選人外，後排也站了一群年輕長腿正妹助陣，活動顯得相當吸睛。蔣萬安提到，這次複決權門檻非常高，呼籲大家投下手中的一票，讓年輕朋友有公民權、投票權，讓社會更進步。

蔣萬安今天是首次為「18歲公民權」進行街講活動。他提到，現在全世界200多個國家，大都有18歲公民權，只有少數國家把門檻設在18歲以上。台灣是民主國家，希望可以跟世界所有大部分的國家。

蔣萬安指出，立法院修法，刑法及民法都有把18歲納入，既然18歲年輕朋友享有義務，那也應該勇於表達自己意見、表達自己未來。呼籲民眾支持該法下修，但因此次的門檻極高，要達到965萬票，請大家把握這次中華民國憲法修憲複決案，把態度展現出來。

蔣萬安也說，請大家用手中的票告訴大家，我們跟得上時代、跟得上大家，決定自己的未來，透過政治人物的影響力，傾聽年輕朋友的聲音，了解他們的需求，讓社會更加進步。



