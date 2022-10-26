快訊／雲林民宅火警兄弟受困　勇消搶救2小時弟不幸身亡

▲四湖鄉民宅火警，警消破壞1樓鐵門佈水搶救屋內受困民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉一處透天厝民宅今（26）日凌晨02時許發生火警，警消獲報民宅冒大量濃煙、屋中疑似2人受困，1人於2樓陽台待救。雲林縣消防局獲報派出11車、38人前往搶救，將陽台蔡姓男子救下後以水線掩護進入搜索救人，無奈火勢猛烈，4時許找到無生命跡象受困者緊急送醫仍回天乏術，起火原因由火調人員調查中。

今日凌晨02時34分四湖鄉新市街一戶3樓透天厝民宅發生火警，濃濃黑煙從3樓竄出且2樓陽台有一名男子受困，雲林縣消防局獲報後派遣四湖、水林、東勢、北港及第三大隊並加派虎尾雲梯車支援前往搶救，共出動各式消防車輛11部、消防人員23人、義消人員15人。於02時45分已架梯將受困蔡姓男子(52歲)救下，其表示弟弟尚在屋中受困。

▲警消人員佈水線掩護派遣搜救人員進入2樓搜索。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警消人員以人命搜救優先，當時1樓火勢猛烈，警消破門進入滅火，佈水線掩護派遣搜救人員進入2樓搜索，3時16分雖將火勢控制但無奈屋內溫度過高，遂將2樓搜救人員先行撤出，3時17分由雲梯車延伸雲梯由3樓進入搜救，經浴火奮戰後在4時13分找到受困3樓房間內蔡姓男子（48歲）已無呼吸心跳，經送醫搶救仍回天乏術。

雲林縣消防局表示，現場燃燒面積約50平方公尺，起火原因正由火調人員調查中。

▲雲梯車延伸雲梯由3樓進入搜救，經浴火奮戰後在4時13分找到受困3樓房間內蔡姓男子（48歲）已無呼吸心跳，經送醫搶救仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林「華山咖啡大街營造計畫」 斥資900萬執行勾勒亮點藍圖

►林內鄉保護河川宣導暨路跑活動 11／5二度開放百人報名

►貨車疑載晶片國道翻覆！他喊：千萬不能翻正 罕見4輪朝天吊離

►廣告車雙黃線突迴轉！「陸地航母」剎不住撞上 2駕駛骨折送醫

►重機台61高架遇強風迫停 警找暖心司機...貨車助擋風下匝道

