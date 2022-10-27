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二度請假站台！北市教育局長喊黃珊珊「準市長」　稱「適切關心政策」

▲▼黃珊珊技職教育政策座談會。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃珊珊（右二）舉辦技職教育政策座談會，只見北市教育局長曾燦金（左二）二度到場相挺。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊27日舉辦技職教育政策座談會，先前因參加黃珊珊教育政見記者會，遭到外界質疑行政不中立的台北市教育局長曾燦金，今日又再度請假出席該場活動，並稱黃珊珊為「準市長」。被問到是不是提前卡位「小內閣」，曾燦金表示，有機會當然繼續服務。

黃珊珊於9月公布教育政見時，曾燦金便請假出席，當時遭到台北市議員們批評行政不中立，引發爭議。黃珊珊27日與民間團體舉辦技職教育政策座談會，只見曾燦金又再度不避嫌地到場參與，過程中還有發表談話，頻對黃珊珊對話內容點頭表示肯定。

針對曾燦金二度站台恐有行政不中立疑慮，黃珊珊表示，今天是家長會與他們的座談，因為家長會意見重要，所以邀請教育局長一同聆聽；曾燦金有為自己政策背書的責任，且對方身為政務官，沒有所謂行政不中立的問題。

▲▼黃珊珊技職教育政策座談會。（圖／記者黃國霖攝）

曾燦金則稱，自己是因為關心教育夥伴等人，對方要跟「珊珊準市長」來座談時，他也表達樂觀其成，「其實我是滿挺珊珊的，真的，我跟我們好朋友站在一起，用心連結在一起。」

曾燦金會後受訪時再補充，自己今天請假2小時到場，是合法合乎規範適切關心公共議題、教育政策議題，如果大家有意見，應要求中央明定政務官行政中立法等規範，「如果這樣的話，總統、行政院長怎麼辦呢？我覺得沒必要把這議題放大。」

曾燦金也公開表態力挺黃珊珊，認為黃珊珊擔任過21年市議員、3年副市長，城市治理要延續管理，倘若從頭來過，建立一個信賴團隊至少得花1、2年磨合。至於是否提前卡位「小內閣」？曾燦金則說，自己很愛教育，這也是他的專業，「有機會當然會繼續服務。」但一切都是隨緣。

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