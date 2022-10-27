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沈慧虹提五大社福政策　推動在宅醫療+加強身心障礙者就業媒合　

▲沈慧虹。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲沈慧虹今日針對社福提出五大政策。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（27）日舉行「有我在，別害怕」社福政策記者會，未來將推動在宅醫療、18-20歲特殊境遇兒少銜接型無息生活貸款、增設早療與身障照護據點、全市公共建設納入通用設計、加強身心障礙者就業媒合等五大政策，沈慧虹說，不管是照顧特殊境遇者、獨居老人、早療孩子及身心障礙者都照顧到，讓新竹市不只幸福，還要超級幸福。

沈慧虹表示，竹市過去推動早療三支箭，早療補助全國最高，設立竹竹苗首座公設早療中心，協助有需要的家庭，發展呷熊飽餐食服務，讓孩子在寒暑假，也能吃到熱騰騰的營養午餐，提供給弱勢民眾緊急的餐食需求。

沈慧虹今天更針對社福提出五大措施。沈慧虹表示，許多特殊境遇孩子年滿18歲、成年後，面臨到一切照顧中斷，無論在升學或是就業都有莫大的壓力，「多帶你走一下」，未來將推動18至20歲無息貸款，由市府擔任保人，讓孩子能夠繼續安心就學，或是發展自我生涯。

針對「隨時隨地接住你」則是「在宅醫療」，讓獨居老人、身心障礙者在家就能接受完整的醫療服務，免去外出就醫、漫長的等待等不方便。

▲沈慧虹。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲沈慧虹說，不管是照顧特殊境遇者、獨居老人、早療孩子及身心障礙者都照顧到，讓新竹市不只幸福，還要超級幸福。

沈慧虹表示，新竹市有一座早療中心及一個照護據點，「交給我來顧著你」則是要持續增設照護據點，從「1中心1據點」成長為「1中心3據點」，提高服務的近用性。她強調，「通用設計」的概念不是為有特殊需求的朋友另建設計，而是讓每個人都能使用，才是真正的平權，未來將推動全市公共場域納入通用設計，以「打造平等環境」、「加強關懷資源」兩個政策理念，持續針對特殊境遇孩子、獨居老人、發展遲緩者及身心障礙者，量身定作各項政策，讓政府做有需要的群體最大的後援。

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