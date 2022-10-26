雲林新增9處交通科技執法　鎖定超速等4違規...12／1起取締

▲雲林縣新建9處交通科技執法，將於12月1日正式執法取締。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局依交通違規及事故發生數量數據，選定9處路口進行科技執法，獲中央補助2475萬元建置9套「路口多功能交通違規科技執法設備」，透過超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統、攝影機等，將於12月1日起正式執行取締路口「超速、闖紅燈、未禮讓行人、未依標誌標線行駛」違規行為。

▲車輛行進方向距離行人在3公尺內就算未禮讓行人，該設備即會自動偵測錄影取締。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局說明，此批科技執法設備已於今年9月底建置完成，並於9月29日公告於「雲林縣警察局全球資訊網」，該科技執法設備除超速10公里內不舉發外，超過設定速度則該設備即會自動拍照取締。

▲轉彎車佔用直行車道自動偵測錄影取締。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

對於未禮讓行人的認定方面，車輛行經行人穿越道，遇有行人行走於行人穿越道上，無論號誌為何皆應禮讓行人優先通行，車輛行進方向距離行人在3公尺內就算未禮讓行人，該設備即會自動偵測錄影取締。

▲斗南鎮延平路與大同路口設置交通科技執法設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局表示，根據道路交通管理處罰條例，「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，罰鍰金額都是新臺幣1200元至3600元。雲林縣警察局提醒，用路人務必遵守交通規則，保護自己與他人生命財產安全，也避免違規被告發傷荷包。

▲斗南鎮延平路與光華路口設置交通科技執法設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮延平路與大業路口設置交通科技執法設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市明德路與公明路口設置交通科技執法設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市大學路與鎮南路口設置交通科技執法設備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林縣新建9處交通科技執法，將於12月1日正式執法取締。（下同）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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