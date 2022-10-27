倒數30天！陳時中衝選票拋「12任務」　吳思瑤示範打給Peggy拉票

▲陳時中競選總部提出「12項任務」訴求衝刺選票。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數30天，民進黨台北市長候選人陳時中競選總部27日下午舉行「支援前線挺阿中，12任務動起來！」記者會，呼籲支持者每天花10分鐘幫助陳時中，完成12項任務，幫助陳時中在最後階段衝刺選情，包括擔任「謠言終結者」、「社群助攻手」等行動都入列。發言人群更現場演起「行動劇」，假裝打電話給老朋友拉票。

競選團隊總幹事吳思瑤說，陳時中的6名發言人各自有影響力，今天記者會首度一起「出擊」，訴求的就是團結贏回台北，她更當場直接示範如何打電話給很久不見的朋友Peggy，替陳時中拉票。吳受訪說，Peggy是突然想到的朋友，不是意有所指啦。

陳時中競選團隊公布的12項任務包括：第一，成為陳時中的社群好友，加入其Facebook、Instagram、Line社群、Twitter；第二是成為社群助攻手，陳時中的社群每天都會發布很多相關訊息，可透過濾鏡同框，與陳時中互動；第三是到競選總部、12區後援會、民進黨議員總部加油；第四是參加廟口開講、造勢活動、民進黨議員舉辦的活動。

其他的任務還有：第五，支持者可以擔任「政策放送頭」，分享陳時中的政策；第六是可以扮演「市政小幫手」，藉由活動或者社群平台，提出市民的意見或心願，與陳時中進行政策交流；第七是透過電話「call」朋友；第八是在社區拉厝邊（指鄰居）。

最後幾個任務則是：第九是可以擔任「謠言終結者」，若是聽到別人在說台灣防疫做得不好，要即時澄清這些謠言；第十是「文宣人人有」，可索取競選總部的文宣，或者透過手機把電子版文宣傳給好朋友；第11是參與小額捐贈，不限金額可獲得3種顏色的紀念版口罩；第12則是「揪團一起投」，投票日當天為民主的台灣投下神聖的一票。