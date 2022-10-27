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雲林東勢鄉再傳每票千元現金賄選　1樁腳遭羈押禁見

▲ 雲林檢警昨日約談東勢鄉樁腳吳姓男子，認其涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 經專案小組蒐證，26日陸續約談被告吳姓樁腳、選民等5人到案說明，被告等人並自動繳回不法所得現金共計1萬5000元。（圖／雲林地檢署提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林東勢鄉再傳現金賄選，檢警昨(26)日約談樁腳吳姓男子及選民等5人到案說明，經檢察官訊問後，認吳姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘人等則請回。

雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮臺西警分局、內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心、雲林刑事警察大隊、雲林縣調查站、移民署南區事務大隊雲林縣服務站組成專案小組，調查東勢鄉代表候選人之樁腳被告吳姓男子於10月間以每票現金1000元之對價，向該選區多名有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。

經專案小組多日蒐證，於昨(26)日陸續約談被告吳姓樁腳、選民等5人到案說明，被告等人並自動繳回不法所得現金共計1萬5000元。其中被告吳姓樁腳經檢察官訊問後，認其涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押並禁止接見通信，臺灣雲林地方法院於昨日晚間召開羈押庭後裁定羈押禁見。

雲林地檢署呼籲，買票賄選涉犯重罪，必將嚴加查緝，切勿以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。

▲ 雲林檢警昨日約談東勢鄉樁腳吳姓男子，認其涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 雲林檢警昨日約談東勢鄉樁腳吳姓男子，認其涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／雲林地檢署提供）

►聽Podcast #我在案發現場


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