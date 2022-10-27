休旅車錯過交流道「螃蟹切」　大貨車猛撞...原地轉360度影片曝

記者蔡佩旻／雲林報導

國道中山高雲林西螺匝道北上路段，今（27）日上午發生追撞車禍。一輛休旅車行駛中線疑似錯過西螺交流道，竟突然減速打算直接「螃蟹切」下交流道，導致後方大貨車閃避不及直接追撞，造成休旅車原地打轉360度停在匝道路段，後車見狀減速閃避。國道警方表示，兩車駕駛均未酒駕，無人受傷，肇責尚待進一步調查釐清。

後方車輛行車記錄器將撞擊過程拍下，今天上午7時許一輛黑色休旅車原本行駛於中線車道，行經國道中山高北上231公里處，疑似因為錯過西螺交流道，直接在車道上減速，打算「螃蟹橫移」方式切到外線車道，沒想到瞬間即遭後方大貨車猛烈撞上。由於衝擊力道太強，休旅車被撞後高速轉了360度，零件四處散後停在槽化線上。

▲休旅車遭大卡車追撞，車尾嚴重凹陷，幸無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲中山高北上231公里處，休旅車疑因錯過交流道，直接在車道上減速，如「螃蟹橫移」方式切出至外線車道，遭後方大貨車撞擊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

影像被分享至臉書社群《爆料公社公開版》，引起網友紛紛替大卡車抱不平，「辛苦了倒霉的學長」、「真療癒！學長做得好，閃了必翻」、「如果學長急煞或是方向盤大力打閃過，那一定是翻車又折甘蔗」、「直接上去三寶才會記取教訓」、「感恩學長，收服三寶，希望他不會再犯了」。

▲大貨車因閃避不及追撞休旅車，車頭毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國道四隊斗南分隊長陳禎宗說明，休旅車駕駛馮男（75歲），疑似因變換車道不當並於車道上無故驟然減速遭行駛於外側車道的大貨車駕駛莊男（28歲）撞擊而肇事，該起事故無人受傷。呼籲用路人汽車在行駛途中，變換車道應依標誌、標線、號誌指示，不得驟然或任意變換車道，切勿以螃蟹車橫向行駛之危險行為行車。

▲休旅車車體嚴重凹陷扭曲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲中山高北上231公里處，休旅車疑因錯過交流道，直接在車道上減速，如「螃蟹橫移」方式切出至外線車道，遭後方大貨車撞擊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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