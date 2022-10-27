西螺果菜市場爆垃圾危機！逾百噸疊一層樓高　惡臭瀰散500公尺　

▲西螺果菜市場內垃圾場囤積百餘噸廢棄物無法去化，堆積一層樓高，髒亂惡臭讓附近菜販叫苦連天。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

雲林西螺果菜市場是全國最大蔬菜產地批發市場，近日市場內垃圾場囤積百噸無法去化，造成臭氣彌漫、附近菜販商叫苦連天求助無門，除向民代投訴也PO臉書求助。記者今（27）日進入市場查看，發現垃圾山已達1層樓高，目測超過百噸。早上8時許西螺果菜市場派17噸卡車將廢棄物載運至西螺掩埋場暫置。

民眾昨日於臉書社團《西螺囝仔》貼文指出「拜託請負責單位幫幫，忙改善西螺果菜市場垃圾山的問題，反應好幾年的垃圾臭味夾雜的蚊蟲問題越來越誇張了，到底要堆多高才願意處理呢？」、「每次開挖清運時飛出的蚊蟲更可怕，惡臭味更飄散到方圓5至600公尺，不知道果菜市場負責人是否有看在眼裡，您們的便宜行事卻是農民每天的惡夢」。

▲西螺果菜市場內垃圾場髒亂惡臭，民眾受不了到社團貼文求助。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日上午《ETtoday新聞雲》記者前往現場拍攝，發現廢棄物堆積達一層樓高，確實惡臭四散，查訪附近交易蔬菜的攤商，均搖頭無奈表示「沒辦法啊，問承辦人員也只能得到還要再問長官，沒辦法直接處理」、「平常都1個禮拜、2個禮拜清一次，這些是一個多月的量」、「季風一來下風處攤商都無處躲，口罩戴多緊也沒用」、「這些量約要10輛車才載得完」。

▲西螺果菜市場內垃圾場囤積百餘噸廢棄物無法去化，髒亂惡臭讓附近菜販叫苦連天。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺農產品市場股份有限公司為西螺鎮公營事業機構，西螺民意代表程進森憤怒表示，曾於代表會質詢西螺果菜市場總經理要求提交報告及清潔松合約書，卻得到西螺果菜市場總經裡姜福壽回應「因果西螺菜市場公司與清潔環保公司正進行協商總量、數量，並環保公司有保密條款，以致不能提供合約書至代表會」，程進森說，竟然有這種事情發生，真是不可思議。

▲西螺果菜市場上午派出3輛17噸大卡車將廢棄物載運出去。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺果菜市場上午8時許派出3輛17噸大卡車輪流緊急將廢棄物載運出去，西螺果菜市場管理課長蔡俊民受訪表示，這些垃圾是近一個月的量，我們原本正常的去化處是與鹿草焚化爐，但因為他們要歲修，受嘉義環保局控管焚化量，所以無法讓我們清運焚化才會造成囤積，也因為雲林沒有焚化爐我們也很無奈，目前我們向公所協調暫時讓我們寄放在西螺垃圾掩埋場，待有去處在清出。

▲西螺果菜市場雖規定葉菜類生廚餘需像這樣另外放置，但仍有不少人圖方便直接丟擲垃圾區。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員李明哲受訪表示，農委會主委來關心雲林與大西螺地區的農民我們都很歡迎，不過最近到果菜市場拜票，發現水菜區的農民緊鄰垃圾場，惡臭直接影響人體健康與有礙觀瞻，應該先設法處理，這對於農委會應該是非常小的事情，可以協助果菜市場盡快解決，不要留下惡臭與污名，讓農民在惡劣環境工作。

▲西螺民意代表程進森表示，垃圾事件在日前於鎮民代表會議提出質詢，之後卻僅被告知因保密條款無法報告果菜市場與清運環保公司合約內容。（圖／記者蔡佩旻攝）

李明哲說，雲林沒有焚化爐處理垃圾問題的情況下，最重要的是大家配合分類來減量，但是這堆廢棄物都是混雜垃圾與生廚餘的，那垃圾需回歸垃圾處理方式，而菜葉生廚餘其實是有生廚餘分解系統是可以解決蔬菜渣的機器跟手段，我們應該朝向可以先做、先解決問題，否則外面民眾也趁機將民生垃圾往市場丟衍生垃圾破口，只會惡性循環。

▲西螺果菜市場管理課長蔡俊民受訪表示，今日先將緊急派車將垃圾移至西螺垃圾場暫置，帶找到去處再行處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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