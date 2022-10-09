獨／私闖「黃金帝國」鬧大了！　網紅現身喊委屈：真的被追砍

記者陳凱力、唐詠絮／綜合報導

探險直播主「晚安小雞」日前到彰化員林知名鬼樓「黃金帝國」大樓探險，直播過程中出現街友持刀追殺插曲，引起網友驚恐，之後也引發網友質疑造假。對此，「晚安小雞」透過《東森新媒體ETtoday》澄清，是真的遭流浪漢持刀追砍，絕對不是臨演。



▲網紅探險直播主「晚安小雞」今日接受專訪，澄清探險影直播過程絕無造假。（圖／記者陳凱力攝）

「晚安小雞」接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪時說，當天自己和朋友一起進入「黃金帝國」做探險直播，一開始在開播前他有聽見屋內傳來聲響，直播到一半時就看到一名流浪漢拿著刀出來作勢要攻擊他們，小雞跟來賓嚇得邊跑邊大叫，最後2人躲在其中一間房間反鎖。

「流浪漢是真的流浪漢，不是臨演，也不是造假」小雞解釋，事後也有也有附近居民告訴他，這位流浪漢已經被安置好了。小雞說，當時他在屋內的樓梯邊有看到強力膠的盒子，自己今日前往警局做完筆錄，也把整個過程告訴警方。

對於網友質疑，流浪漢是找來的臨演一事，小雞感到特別委屈。他認為，即使是時薪1、2000千高薪，應該也不會有人拿自己的身命安全作代價，且自己要對粉絲負責，不能作假、欺騙粉絲。

▲直播主晚安小雞彰化鬼樓探險。（圖／翻攝自臉書晚安小雞）

小雞說，自己做網路直播這塊，對於網友的批評指教虛心接受。因此有網友質疑小雞當天被持刀追砍，能還能繼續代貨賣產品部份，他也坦承，時機選得不好，要向粉絲說抱歉。

小雞說，一般工商都是要趁流量最高的時候切入，當時沒想那麼多，直覺是整段直播的高潮，就直覺式的切入工商，過程大約3分鐘，過去探險直播時，也差不多抓靈異出現、流量最高的時候插工商，未料這一次會引起反彈，他也再次向粉絲道歉「不好意思，讓大家擔心了，做的不好，的確不對」。

小雞今日也已到警局說明過程，對於私闖民宅的部份，他向屋主鞠躬道歉，表示自己未經允許，進入「黃金帝國」做探險直播，造成對方的困擾，真的不好意思，往後不會再發生未經允許闖入，真的不好意思。

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