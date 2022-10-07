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30公分鐵片國道噴飛！命中副駕女重傷搶命中　家屬淚求真相

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名駕駛日前開車行經國道3號101K附近，突然被前方噴飛的鐵片砸破擋風玻璃，長寬約30公分的鐵片破窗後直接命中車上的副駕駛座，讓女性乘客當場頭破血流，送醫後重傷昏迷。傷者的家人上網徵求行車紀錄器，希望能找到鐵片的主人，還給一個公道。

▲▼30公分鐵片國道噴飛！命中副駕駛當場昏迷　家屬淚求真相。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲白色小客車行經國道時，遭前方彈飛的鐵片破窗砸中副駕駛，家屬上網徵求行車紀錄器，希望能還給傷者一個公道。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

有網友在臉書「新竹爆料公社」發文表示，家人2日晚間約7時左右，在國道3號南下101公里處、茄苳交流道前，遭到1片長寬各30公分、厚度1公分的鐵片擊中，坐在副駕駛的母親首當其衝，當場昏迷，送醫後仍未脫離險境。

▲▼30公分鐵片國道噴飛！命中副駕駛當場昏迷　家屬淚求真相。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方調閱監視器發現，這塊長寬各30公、厚約1公分的鐵片從1日就出現在該處。

▲▼30公分鐵片國道噴飛！命中副駕駛當場昏迷　家屬淚求真相。（圖／記者陳凱力翻攝）

原PO懷疑鐵片可能是從其他車輛掉落至地面，直到案發處遭前面變換車道的輪胎壓到後才彈飛，因此上網貼文，向廣大網友尋求協助，希望能還原真相，還給母親一個公道。

而壓到鐵片的駕駛則向警方表示，因當時天色昏暗，且鐵片和路面顏色相近，自己並未發現鐵片的存在，從外側車道切進中線車道時，才感覺輪胎有壓到東西，但仍不知是鐵片，直到警方通知前往說明時才知道壓到鐵片。

警方從案發時間開始倒推調閱監視畫面，發現這塊鐵片從1日就存在，目前仍繼續擴大調閱中，希望能盡快找出來源，釐清真相，同時呼籲用路人，若有相關線索或目睹掉落物品，可向國道竹林分隊(電話03-5387717)聯繫。

▲30公分鐵片國道噴飛！命中副駕駛當場昏迷　家屬淚求真相。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼家屬在網路徵求熱心網友的行車紀錄器，希望能找到鐵片的主人。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲30公分鐵片國道噴飛！命中副駕駛當場昏迷　家屬淚求真相。（圖／翻攝新竹爆料公社）

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