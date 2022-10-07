國道30cm鐵片砸中副駕妻　夫憶她昏迷前「最後一句話」超噴淚



▲國3茄苳交流道附近，日前發生鐵片砸傷車內乘客意外，傷者目前仍未脫離險境。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一對夫妻2日開車從竹東往苗栗，行經國道3號101K附近被前方噴飛的鐵片砸破擋風玻璃，副駕駛座上的妻子當場昏迷，緊急送醫後目前仍未脫離險境，傷者的女兒難過的說，媽媽昏迷前最後一句話還詢問爸爸「你有沒有怎麼樣」，而父親目睹整個案發過程，至今情緒非常低落。

女兒接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，父母親因工作關係，經常要行駛國道，當天兩人工作告一段落，按往常一樣從國道3號準備返家，就在南下101K的位置突然發生意外。

▲▼鐵片長寬各30公分，厚約1公分，目前無法推測原本用途。

當時前方外側的轎車切入中線，輪胎壓到地面上一塊鐵片，鐵片突然噴飛朝著媽媽副駕駛座的位置直接射過來，整個過程僅約1秒鐘，完全來不及反應，媽媽送醫後發現右額到左眼眶的頭骨被重擊破裂，醫師緊急手術將顱內出血清出，但仍昏迷不醒、尚未脫離險境。

女兒傷心的說，整個案發過程「就像個噩夢」，父親至今仍無法完整回憶過程，尤其父母親感情非常好，媽媽昏迷前最後一句話還在擔心父親「你有沒有怎麼樣」令人非常不捨。

國道警方擴大回追監視器，發現2日清晨6點這塊鐵片就在國道路面上，懷疑鐵片也許從1號就存在，除了持續回追外，也公布專線(國道竹林分隊：03-5387717)請網友提供相關行車紀錄器，還原始末。

▲▼女兒說，爸媽感情非常好，媽媽昏迷前還在擔心爸爸「有沒有事」，令人鼻酸。

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