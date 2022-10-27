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絕不擋台南建設　謝龍介：不合理暴增的建設預算絕對重新審視

▲國民黨市長候選人謝龍介與同黨籍市議員蔡淑惠、盧崑福和林美燕，針對安平跨港大橋建設案強調，全力支持地方建設絕不會阻擋，但預算不合理暴增的建設案絕不容許。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨市長候選人謝龍介與同黨籍市議員蔡淑惠、盧崑福和林美燕，針對安平跨港大橋建設案強調，全力支持地方建設絕不會阻擋，但預算不合理暴增的建設案絕不容許。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨市長候選人謝龍介27日與同黨籍市議員蔡淑惠、盧崑福和林美燕，針對安平跨港大橋建設案強調，全力支持地方建設絕不會阻擋，但有鑑於新竹棒球場重傷選手、桃園運動中心天花板崩塌弊案，謝龍介若當一定會全力審視，預算不合理暴增的建設案，絕不容官商勾結的事件在台南發生。

謝龍介憤怒地指出，民進黨放話他在擋安平港跨港大橋建設，民進黨怕甚麼？安平港跨港大橋預算暴增到18億元，這些都是人民的血汗錢，原物料有被長成這樣必須不斷追加預算嗎？新竹棒球場的弊案就是不斷追加預算，結果造出一座完全不合格又傷選手的球場，人民不憤怒嗎？

謝龍介強調，國民黨絕對支持地方建設，沒人反對建設，但絕不容許官商勾結的建設案在台南發生，他若當選一定成立馬上辦中心，蘇南成先生的馬上辦中心是對付官商勾結的利器，他沒有要擋安平跨港大橋，請民進黨不要模糊焦點，若他當選所有發包有問題，預算不合理暴增的建設，以及檢調手中列案的建設，他都會重新審視，為選民看緊荷包和工程品質，只要預算沒問題，一定全力拚建設。

謝龍介也再度跟選民喊話，台南市六都中唯一沒有老人健保全免的直轄市，台南市政府一直喊窮說沒錢，若真的沒錢，怎會讓這些建設案的預算數億數十多億的暴增，這些不合理的預算根本就是官商勾結的腐敗案，這些錢根本寄售可以補助台南市老人健保全免，所以，台南市政府說沒錢照顧老人，大家真的相信嗎？
蔡育輝也指出台南市的汙水建設、焚化爐建設，預算不斷增加，真的問題重重，真的需要重新審議，請市民不要誤信謠言，國民黨絕不會擋地方建設。

蔡淑惠、盧崑福和林美燕也表示，安平鄉親不要聽信民進黨不實的放話，安平跨港大橋預算暴增到近二十億，這些都是人民血汗錢，重新檢討預算是否不合哩，是否有官商勾結情況，預算沒問題，建設就不會發生像新竹棒球場那樣的傷人問題，屆時一座代表安平的平安跨港大橋一定開工。

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